Решение обоснованное: Сергей Кравчук принял решение об увольнении своего заместителя

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отправил в отставку своего заместителя Фото: Администрация Хабаровска

В ходе рабочей поездки по строительным объектам города Сергей Кравчук особое внимание уделил реконструкции Тургеневской лестницы. К этому и еще нескольким городским проектам накопилось много вопросов. Именно по этой причине главой города было принято решение об отставке заместителя мэра Хабаровска - директора департамента архитектуры, строительства и землепользования.

- По этому объекту были нарекания, в том числе и со стороны жителей Хабаровска. Тем не менее лестница будет сдана точно в срок, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Такое решение со стороны главы краевой столицы - четкий сигнал всем чиновникам. Работать в половину своих возможностей - не для команды Сергея Кравчука. Каждый день представители администрации инспектируют разные городские объекты, по которым можно ясно понять, кто работает, а кто не выполняет свои обязательства. Такие решения будут приниматься и впредь, а в будущем к оценке качества работы чиновничьего аппарата смогут присоединиться и жители города с помощью специального приложения.

Мэр города не словом, а делом доказывает, что внимательно относится к каждому обращению и просьбам со стороны хабаровчан в его адрес. Например, у экс-заместителю мэра уже были претензии по темпам реализации проектов объектов благоустройства. Чиновнику уже давали шансы исправить положение дел, но ситуация особо не менялась.

По мнению главы администрации, те, кто не может качественно работать в высоком темпе - должны покинуть занимаемые должности.