Останки солдата из Хабаровского края нашли под Новгородом

Тела красноармейцев уложили в окоп плотно друг к другу, отделить их теперь невозможно Фото: предоставлено редакции Александром Фирсовым

Эту могилу долгие 82 года никто не мог найти, ее скрыл густой лес, со временем из-за ветровала этот пятачок и вовсе стал недоступен для чужих глаз. И вот, совсем недавно, на захоронение случайно наткнулись. В неглубокой яме кто-то аккуратно уложил тела семи солдат-красногвардейцев, плотно друг к другу, с них целенаправленно сняли медальоны, вероятно, чтобы внести в список потерь еще тогда, давно, когда они погибли под пулями… Как оказалось, среди похороненных был житель Хабаровского края Александр Федоркин.

Братская могила, сокрытая ветровалом

Александр Фирсов, руководитель поисковой группы под названием «Неболчи», которая входит в состав общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» город Великий Новгород», рассказал «КП» - Хабаровск», что среди останков были найдены личные вещи солдат, по которым их и идентифицировали.

- Мы занимаемся поиском непогребенных останков бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших в годы Великой Отечественной войны, и неизвестных воинских захоронений с целью перезахоронения останков с отданием воинских почестей, установления личностей погибших и нахождения их родственников, - говорит Александр Фирсов.

Могила, которую нашел отряд, была выкопана похоронной командой после боя в районе Горушки, около деревни в ноябре 1941 года, и до сего момента она считалась неизвестной, поскольку в послевоенных документах она нигде и никак не фигурировала.

Именную фляжку нашли рядом с останками бойца Фото: предоставлено редакции Александром Фирсовым

Останки неотделимы…

Семеро бойцов в шинелях, обуви и с небольшим количеством амуниции и личных вещей были уложены в небольшой окоп. Среди вещей нашли флягу с нацарапанной фамилией и инициалами - «Федоркин», а на обратной стороне - «ФАА». Изучив военные списки потерь, стало ясно, что с такой фамилией в том районе сражался и погиб только один человек - Александр Федоркин.

Как и при любых раскопках, на захоронениях очень важно проводить работу аккуратно и не спеша. Именно первоначальное положение тела может много рассказать о погибшем. Его личные вещи, то, как они лежат на останках, могут помочь понять, кто именно похоронен именно здесь. Так произошло и с флягой Александра Федоркина.

На фляге нацарапаны инициалы и фамилия Федоркина Фото: предоставлено редакции Александром Фирсовым

- Конечно, больше всего информации дает читаемый смертный медальон, обнаруженный на бойце. Но чаще всего, когда бойцов погребают, медальоны с них снимают, чтобы как раз внести в список потерь и чтобы понимать и знать, кто где погиб и покоится, - рассказали поисковики.

Эта информация очень важна для родственников и близких погибшего солдата. Благодаря таким вот поискам и эксгумации они могут рассчитывать на перезахоронение родного человека, получают возможность посещать его могилу, отдавать дань уважения и памяти. Что же касается именно этого захоронения, то отделить останки людей друг от друга оказалось просто невозможно - прошло слишком много времени, а значит, могила Александра Федоркина в Хабаровском крае не появится.

- Семеро бойцов в шинелях, обуви и с небольшим количеством амуниции и личных вещей были уложены в небольшой окоп, плотно друг на друге. Их останки будут перезахоронены на учтенном воинском захоронении в этом же Любытинском районе Новгородской области, и все это будет задокументировано соответствующим образом, - подчеркнул Александр Фирсов.

Поиски родственников уже начались

Останки Федоркина нельзя перевезти на малую родину, но его имя не будет забыто. Все семеро бойцов будут покоиться там, где погибли. Сейчас отряд начал поиски родственников красноармейца, мужчина жил в Вяземском районе Хабаровского края, сначала будут искать в регионе, где жил боец, в архивах, в социальных сетях, в военкомате, где он был призван в далеком 41-м.

Вероятно, кому-то из читателей «КП» - Хабаровск» фамилия Федоркина покажется знакомой, и, сообщив в редакцию, жители края помогут найти потомков красноармейца.

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