«Димка был настоящим бойцом»: близкий друг хоккеиста Дмитрия Тарасова поделился воспоминаниями о спортсмене

Дмитрий Тарасов провел 14 сезонов в составе хабаровского «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровск потрясла страшная новость. 15 июня скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура» Дмитрий Тарасов, ставший лидером команды по количеству проведенных матчей, а также чемпионом России в составе уфимского «Салавата Юлаева». Официальная причина смерти не уточняется, однако источники, близкие к хоккеисту, сообщили, что жизнь хоккеиста оборвал оторвавшийся тромб.

Почти вся карьера Тарасова так или иначе связана с родным Хабаровском, в котором нападающий провел в общей сложности 14 сезонов. Во время второго «пришествия» в «Амур» Дмитрию Тарасову заслуженно вручили капитанскую нашивку. В первый же сезон в «тиграх» было сформировано мощное атакующие звено с Якубом Петружалеком, Петром Врайной и Дмитрием Тарасовым. Россиянин удачно вписался в чешскую парочку и мог подыгрывать не только на фланге, но и в центре, что помогло команде впервые в истории КХЛ выйти в плей-офф.

- Из 44 прожитых Димкой лет, я знал его 40. Когда ему было четыре года, а мне 13, отец начал приводить его к нам на хоккейную коробку на стадионе имени Ленина. Там и учился кататься. С тех пор виртуозное катание стало отличительной особенностью. Уже будучи игроком первой команды, я по возможности дарил ему клюшки, которы в то время были в дефиците. Во взрослом возрасте всегда с улыбкой вспоминали эти моменты, - рассказал «КП» - Хабаровск» Андрей Темпераментов, администратор команды «Амурские тигры» и близкий друг Дмитрия Тарасова.

В любой команде, где бы ни оказался Дмитрий, тренеры и партнеры отмечали рассудительность, хладнокровие и огромную работоспособность игрока. Самоотдача и человеческие качества стали отличительной чертой хоккеиста.

- После того, как Дима закончил карьеру игрока, нам удалось вместе на протяжении полутора сезонов поработать в составе «Амурских тигров» в МХЛ - он тренером, а я в качестве начальника команды. Всегда прекрасно проводили время, что на домашних матчах, что на выездах. За 40 лет дружбы никогда не было никаких размолвок.

Последние два года хоккеист активно принимал участие в любительских турнирах в составе команды ветеранов.

- В последний раз мы с Дмитрием виделись 10 июня. Никто не мог предположить, что через пять дней его не станет - никто не мог. Сказать, что он был открытым, добрым и отзывчивым парнем. Помогал всем своим друзьям связями и другими вещами.

В «Платинум Арене» хоккейный клуб «Амур» организовал место для траурного возложения цветов фанатами и знакомыми известного хоккеиста. Инициативная группа фанатов готовит обращение к руководству клуба о выведении из оборота номера «14» в память об экс-капитане.

Церемония прощания с Дмитрием Тарасовым пройдет 17 июня в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора с 12:00 до 13:30. Похоронят экс-игрока «Амура» на центральном кладбище Хабаровска в 14:00.

«КП» - Хабаровск» выражает соболезнования всем родным и близким Дмитрия Тарасова.

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