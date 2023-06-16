Погода в Хабаровске 17-18 июня «бросит» сначала в холод, потом - в жару Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровске 17-18 июня бросит сначала в холод, потом - в жару. На выходных предвидятся дождь и ветер, поэтому кофты и зонтики лучше далеко не убирать. Температурные качели прекратятся в начале следующей недели.

Прогноз в Хабаровске на выходные 17-18 июня

Погода в Хабаровске 17-18 июня продолжает следовать тенденции: непонятные выходные и теплые будни. Минувшая неделя выдалась комфортной в температурном плане, но большинство горожан не смогло в полной мере оценить летние +25 градусов, сидя на работе. Хотелось бы насладиться теплой погодой в Хабаровске на выходных, и для этого будет один день.

Погода в Хабаровске в субботу ожидается облачной. В ночь на 17 июня пройдет дождь, днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +22 градусов. Весь день будет дуть северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Прогноз 18 июня в Хабаровске более приятный. Ночь хоть и будет прохладной (столбики термометров покажут +10 градусов), зато днем благодать. Температура воздуха поднимется до +25 градусов. Существенных осадков не ожидается.

- Особенно теплый день будет в понедельник, 19 июня. По территории края температуры воздуха поднимутся до +25 +27 градусов. В Хабаровске столбики термометров покажут +27 градусов. Особо дождей мы не ждем, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Точный прогноз в Хабаровске на неделю 19-23 июня будет уточняться.

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