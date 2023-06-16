Алкоголь наносит вред душе, а душа убивает тело: психиатр из Хабаровска рассказал о разрушительной силе спиртного

Алкоголь разъедает мозг, душу, сердце, и делает человека слабым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причин, почему человек налегает на спиртное, много, и у каждого она своя. Кто-то пытается снять стресс, расслабиться, кто-то выпивает в компании, кто-то раззадоривает таким образом аппетит перед ужином, а кто-то просто жить не может без алкоголя. Но каждый из этих людей в группе риска, если уже не стал алкоголиком. Зачем люди пьют, как алкоголь влияет на психику и душу человека, и действительно ли спиртное - это наркотик, в эфире РАДИО КП (88,3 FM) рассказал Кирилл Толкачев, заведующий наркологическим отделением краевой клинической психиатрической больницы.

По словам врача, большая ошибка - пугать алкоголика физическим вредом. Призрачные инфаркты и циррозы никогда не остановят зависимого человека. Правильнее всего искать причину в голове и душе.

- Алкоголь - это психотропное вещество, человек пьет, чтобы изменить состояние души и психики. Вред лежит именно в сфере влияния на психику, вред наносится мозгу. Алкоголь из-за долгого употребления подарит вам зависимость, он подарит вам психическое заболевание, вы станете рабом алкоголя, безумцем, в это не все верят, это плохо транслируется в обществе, но это так, - говорит Кирилл Толкачев.

Реакция, по сути, идет здесь и сейчас. Люди гонятся за эффектом, в момент употребления спиртного у человека «отваливается» та часть психики, которая не нравится, которая неприятна. А после употребления человек становится другим, но он не видит граней.

- Употребив спиртное, вы становитесь другим. То, что было плохо и неприятно, его не существует, теперь вы себе нравитесь, и вам хорошо. Но, между прочим, это ведь не вы! Мы пьем спиртное, чтобы на время вызвать у себя какое-то безумие, сумасшествие. И это происходит так - алкоголь вмешивается в мозг.

Алкоголь не снимает стресс, а лишь отодвигает

Часто люди выпивают, чтобы снять стресс и расслабиться, только вот после этого стресс никуда не уходит. Да, он на мгновение уходит на второй план, но проблема не исчезает, и ее нужно будет решать. Как человек в итоге будет справляться с этим стрессом трезво, если он уже ослаблен алкогольной эйфорией? Никак. Снова пить, чтобы забыть. И это может стать порочным кругом.

- Он уменьшает стрессоустойчивость, уменьшает мотивацию, делает человека благодушным, бестолково оптимистичным, алкоголь влияет на мораль. Когда человек делает хорошие поступки - ему хорошо, когда плохие - ему плохо. Алкоголь это притупляет и показывает, что больше не нужно делать что-то хорошее, чтобы чувствовать себя хорошо. Человек лишается совести и нравственной мотивации.

Пьяному море по колено - это не просто выражение. Очень часто нетрезвые люди теряют инстинкт самосохранения, садятся за руль, погибают, дерутся, берутся за оружие. И пьянице кажется, что это все в порядке вещей, но за него говорит безумие алкоголя. Алкоголь приносит большой вред душе, а потом уже душа убивает тело.

Рюмка за ужином - дорога в наркологию

Не существует понятия безвредного употребления алкоголя. Даже одна-две рюмки пару раз в неделю за ужином, чтобы снять стресс и расслабиться, - это уже алкоголизм. Через пять лет такой человек перейдет на пол-литра, а через 10 лет станет пациентом вытрезвителя и психбольницы.

И дело тут не в количестве и частоте, а в той струне, с которой человек приходит к алкоголю. Выпивать за ужином, после работы, якобы снимать стресс входит в привычку, появляется зависимость именно психическая. В источниках стресса нужно разбираться и учиться себя мотивировать на решение проблем с ясной головой.

Не бывает видов алкоголизма, бывает восприятие общества

Не существует также понятия видов алкоголизма, например, женского, или подросткового, или пивного. Любое употребление спиртного - это не норма.

- Подросток употребляет не спиртное, он употребляет вещество, которое дает ему возможность показать протест, нарушить правила, показать власть. Это не просто проблема вещества, а морально-нравственного уровня подростков. Если человек в 15 лет пьет и при этом не испытывает большого стыда, то пора бить в набат. Мы уже можем констатировать, что у него расстройство личности, и что функции, связанные с совестью, нравственностью - нарушаются.

Нет и как такового женского алкоголизма. Ошибочно думать, что так называемый женский алкоголизм какой-то другой. Нет, он все тот же - обычная зависимость. Правда в том, что к женщине применяется некий культурный идеализм, с нее больше спрос, потому что женщина олицетворяет чистоту, а вот на пороки ее все смотрят под тысячекратной лупой, поэтому на нее больше гнета, от этого она становится более нервозной.

Бойтесь алкоголя, как огня

Что употребляет человек - пиво, вино, водку или другие напитки - не важно, они все на спирту. Чтобы не иметь проблем и не стать алкоголиком, нужно просто-напросто бояться алкоголя. Он - могущественный наркотик, и он может разъесть душу до основания.