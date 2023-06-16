Газификация, логистический комплекс и новые рабочие места: первые успехи Хабаровского края на ПМЭФ-2023

Федеральные девелоперы помогут нарастить темпы ввода жилья Фото: Правительство Хабаровского края

С 14 по 17 июня делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым работает на полях ХХVI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Впервые регион добрался до форума со своим собственным павильоном, на площадке которого представлены достижения, направленные на привлечение инвесторов.

Мероприятия подобного рода всегда становятся драйвером, позволяющим двигать вперед экономику региона и эффективнее решать накопленные проблемы. Тщательная подготовка перед поездкой, включающая подготовку планов и предварительные договоренности, позволяет из года в год добиваться конкретных желаемых результатов по итогам форума.

Инженерная столица продолжит процветать

Так, в один из первых дней большого события удалось достичь продления до 2025 года соглашения, в рамках которого продолжится дальнейшее социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. В ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрием Слюсарем губернатор края отметил продолжительность взаимовыгодного сотрудничества.

- Правительство Хабаровского края и «Объединенная авиастроительная корпорация» являются давними партнерами, и мы дорожим этими отношениями. Основные пункты заключенного полтора года назад соглашения о сотрудничестве выполнены с обеих сторон, но нам есть над чем работать и дальше, - заявил Михаил Дегтярев.

Партнерство Хабаровского края и ОАК длится уже не один год. Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"

На территории Города юности расположены два действующих завода корпорации, где производятся гражданские самолеты Superjet и другие единицы военной техники. Компания, в свою очередь, предоставляет местным жителям рабочие места с достойными условиями труда, улучшает за свой счет жилищные условия для сотрудников и обеспечивает медицинское страхование. Кроме того, краевые власти объединили усилия с ОАК в вопросе организации социальной инфраструктуры Комсомольска путем строительства и ремонта культурных, спортивных и образовательных учреждений.

400 новых рабочих мест

Переговоры на высшем уровне регулярно практикуются для выстраивания конструктивных отношений власти и бизнеса. Михаил Дегтярев всегда готов идти на личный контакт с представителями бизнес-сообщества, в особенности, когда, помимо извлечения прибыли, бизнес участвует и в решении социальных проблем региона - реализует социальные программы, берет на себя повышенные обязательства и создает рабочие места в отдаленных районах.

Так, около 400 рабочих мест позволит создать новый горно-обогатительный комбинат, который появится на золоторудном месторождении «Чульбаткан» в районе имени Полины Осипенко. Новый инвестпроект появится в крае при участии ПАО «Полюс». Встретившись с генеральным директором компании Алексеем Востоковым, губернатор выразил уверенность, что строительство ГОКа мощностью 7-9 тонн золота в год внесет свой вклад в развитие экономики края и укрепит экономическую безопасность страны на дальневосточной границе.

Мощности нового ГОКа - до девяти тысяч тонн в год Фото: Правительство Хабаровского края

Дойти до миллиона квадратных метров в год

Жилищный вопрос продолжает оставаться архиважным для регионального правительства. К 2030 году, согласно стратегии развития, необходимо сдавать миллион квадратных метров ежегодно, и решение этой задачи не представляется возможным без подключения к работе федеральных застройщиков. Поэтому, по итогам очередных заключенных соглашений на площадке ПМЭФ, к наращиванию ввода жилья в регионе присоединились еще два девелопера - группа компаний DARS и ООО «Специализированный Застройщик «Юникей».

Глава региона обратил внимание на прогресс, демонстрируемый местным строительным рынком за последние годы.

- В 2020 году в регионе введено 200 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения - в 2022-м было построено 375 тысяч квадратов, а в этом году планируем уже перевалить за 400 тысяч квадратных метров. В течение трех лет с нашими темпами мы дойдем до миллиона квадратных метров ежегодно! Но достичь этого можно только во взаимодействии с крупнейшими девелоперами, - отметил глава региона.

С новыми силами в лице группы компаний DARS за следующие семь лет планируется реализовать ЖК «Южный квартал» площадью 4,4 гектара и ЖК «Живописный сад» площадью 30 гектаров. В то же время ООО «СЗ «Юникей» уже работает над строительством в Хабаровске ЖК «Green» площадью 24 тысячи квадратов и ЖК «Начало» площадью 38 тысяч квадратов.

Расширение газификации

Еще одним значимым результатом стал итог встречи краевой делегации с представителями ПАО «Газпром», в ходе которой удалось договориться о расширении программы газификации на территории региона. После включения в работу планов по реконструкции газопроводов-отводов с газораспределительными станциями ГРС-1 «Ильинка» и ГРС-3 «Березовка» с последующим строительством внутрипоселковых сетей, объем строительства, согласно актуализированной программе, составит более 184 километров межпоселковых и около 300 километров внутрипоселковых сетей.

Это позволит газифицировать 29 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях края. Кроме этого, программа предусматривает сооружение четырех АГНКС с подводящими газопроводами в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Таким образом, реализация программы обеспечит доступ к сетевому топливу для жителей 24 тысяч домов.

Хаб для отправки товаров по Дальнему Востоку

Соглашение с компанией X5 Group позволит построить мультитемпературный логистический комплекс Фото: Правительство Хабаровского края

Успехами отметился край и в сфере торговли, заключив соглашение о сотрудничестве с розничной компанией X5 Group. Ключевым пунктом соглашения стало появление на территории края мультитемпературного складского логистического комплекса, который будет координировать распределение продукции по регионам Дальнего Востока. Объем вложений в реализацию проекта составит четыре миллиарда рублей.

- При участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сегодня ищем земельный участок в Хабаровске или его пригороде, подходящий для строительства распределительного центра. Планируется, что логистический комплекс начнет работу уже во втором квартале 2025 года. Это позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, - рассказал Михаил Дегтярев.