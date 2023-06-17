Искали интернет, а нашли хаски: в Биробиджане в яме обнаружили породистую собаку

Хаски провалилась в яму в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Жители улицы Комбаиностроителей Биробиджана стали массово писать в местную службу связи: у них пропал интернет. Вещь сейчас нужная, без нее не обойтись: кому-то работать помогает, кому-то – держать связь с близкими. Специалисты провайдера удаленно сделать ничего не смогли, и отравились искать поломку на месте.

Каково же было их удивление, когда в предполагаемом месте поломки они нашли собаку породы хаски – те с забавных видео в соцсетях с яркими голубыми глазами. Животное провалилось в технический колодец, где и перегрызло провода от интернета. То ли скучно было, то ли таким образом внимание хотело на себя обратить… Выбраться сама собака не смогла: глубина ямы достигала пары метров.

Пришлось вызывать на место еще и спасателей. Сотрудники МЧС вооружились поручными инструментами и стали вытаскивать животное из плена.

Спасатели вооружились веревками, чтобы достать животное из плена Фото: МЧС ЕАО

- Перепуганное животное не давалось прибывшим на место происшествия бойцам МЧС России. Вытащить пса на поверхность помогло профессиональное оборудование. Спасатели обвязали собаку веревками и вытянули из полутораметровой западни, - рассказали в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Сейчас жизни хаски ничего не угрожает, а жители улицы спокойно могут пользоваться интернетом. Сеть связисты восстановили в ближайшие сроки.