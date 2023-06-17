Просил интимные фото: магаданца осудили за взрослые переписки с маленькими девочками

За интимные переписки с шестью девочками осудили жителя Магадана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане приговор суда выслушал 51-летний мужчина. На скамью подсудимых он попал за развратные действия, распространение порнографии среди детей и с их изображением. Против него завели четыре уголовных дела. Его жертвами стали шесть девочек.

В 2020-2022 годах он знакомился с ними в соцсетях и заводил переписки на взрослые темы. У двух девочек младше 12 лет и четырех от 12 до 16 лет магаданец просил интимные фотографии. К слову, о возрасте собеседниц он прекрасно знал.

- Кроме этого, в 2017-2022 годы злоумышленник распространял в сети «Интернет» порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, в 2020 году в ходе переписки в социальной сети изготовил и направил трем девочкам возрастом 11-13 лет фотографии порнографического содержания, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Полиция смогла поймать мужчину. Суд вынес ему приговор: 10 лет в колонии строгого режима. Еще 12 лет ему запрещено заниматься чем-либо, что так или иначе может быть связано с воспитанием и обучением детей.