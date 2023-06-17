Спали вместе: магаданские психологи спасли девочку из Подмосковья от отчима-педофила

Девочку из Подмосковья от домогательств отчима спасли психологи из Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский омбудсмен Подмосковья Ксении Мишонова рассказала о спасении 11-летней девочки от отчима, который к ней приставал. Роль в судьбе этой девочки сыграли психологи из Магадана.

Полтора месяца ребенок страдал от домогательств мужчины. С ним она спит в одной комнате на двухъярусной кровати. Мама с младшей сестрой ютится в другой комнате. Она много раз жаловалась матери, но поддержки от нее не нашла. Не получилось помочь ребенку и бабушке, которая просто не смогла повлиять на женщину. Ребенка спас интернет: там она нашла номер психологической службы Магаданской области и рассказала обо всем, что с ней происходит.

- Получила информацию от своего коллеги из Магадана Дениса Павлика о том, что в службу психологической поддержки написала девочка из Московской области. По ночам отчим спускается к ней и трогает везде. Девчушке 11 лет всего, и она не один раз жаловалась матери, но мать ничего не предпринимала. Знала о ситуации и бабушка, но и она на смогла повлиять на мать. Я передала информацию в наше областное ПДН МВД, - рассказала Ксения Мишонова.

Утром 16 июня в гости к семье наведались оперативники. К сожалению, информация подтвердилась. К счастью, мужчину задержали. Он уже во всем признался. К ситуации подключился следственный комитет.

Судьбу младшей сестры ребенка определят после проверки в отношении матери. Пока они находятся дома.

Ксения Мишонова отмечает, что количество половых преступлений против детей растет. И очень часто это происходит в семьях, от, казалось бы, родных людей. Часто преступниками становятся отцы, отчимы и другие ближайшие родственники. Еще хуже то, что многие дела не доходят до суда, так как женщины больше жалеют свих возлюбленных, а не детей.

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