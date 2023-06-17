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Происшествия17 июня 2023 6:09

Спали вместе: магаданские психологи спасли девочку из Подмосковья от отчима-педофила

Девочку из Подмосковья от домогательств отчима спасли психологи из Магадана
Василина ВАСИЛЬЕВА
Девочку из Подмосковья от домогательств отчима спасли психологи из Магадана

Девочку из Подмосковья от домогательств отчима спасли психологи из Магадана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский омбудсмен Подмосковья Ксении Мишонова рассказала о спасении 11-летней девочки от отчима, который к ней приставал. Роль в судьбе этой девочки сыграли психологи из Магадана.

Полтора месяца ребенок страдал от домогательств мужчины. С ним она спит в одной комнате на двухъярусной кровати. Мама с младшей сестрой ютится в другой комнате. Она много раз жаловалась матери, но поддержки от нее не нашла. Не получилось помочь ребенку и бабушке, которая просто не смогла повлиять на женщину. Ребенка спас интернет: там она нашла номер психологической службы Магаданской области и рассказала обо всем, что с ней происходит.

- Получила информацию от своего коллеги из Магадана Дениса Павлика о том, что в службу психологической поддержки написала девочка из Московской области. По ночам отчим спускается к ней и трогает везде. Девчушке 11 лет всего, и она не один раз жаловалась матери, но мать ничего не предпринимала. Знала о ситуации и бабушка, но и она на смогла повлиять на мать. Я передала информацию в наше областное ПДН МВД, - рассказала Ксения Мишонова.

Утром 16 июня в гости к семье наведались оперативники. К сожалению, информация подтвердилась. К счастью, мужчину задержали. Он уже во всем признался. К ситуации подключился следственный комитет.

Судьбу младшей сестры ребенка определят после проверки в отношении матери. Пока они находятся дома.

Ксения Мишонова отмечает, что количество половых преступлений против детей растет. И очень часто это происходит в семьях, от, казалось бы, родных людей. Часто преступниками становятся отцы, отчимы и другие ближайшие родственники. Еще хуже то, что многие дела не доходят до суда, так как женщины больше жалеют свих возлюбленных, а не детей.

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