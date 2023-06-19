Погода в Хабаровском крае 19-23 июня будет по-летнему жаркой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Хабаровском крае 19-23 июня будет по-летнему жаркой. Судя по-всему, высокие температуры врываются в нашу повседневность надолго. Вместе с ними на этой неделе придут дожди, что вкупе создаст духоту. Все о прогнозе в регионе - в нашем материале.

Прогноз в Хабаровском крае на неделю 19-23 июня

После неоднозначных выходных погода в Хабаровске 19-23 июня (да и во всем крае) будет стабильной в температурном плане. Столбики термометров будут уверенно подбираться к +30 градусам, возможно и перевалят за эту отметку. С 19 по 20 июня включительно воздух в регионе прогреется до +27+28 градусов.

Жара в Хабаровске - явление типичное для лета, но приходит она вместе с духотой. Всему виной повышенная влажность, а если грянут дожди, то все, хоть топор вешай. С 21 числа и до конца недели ожидается именно такая погодная обстановка. Прогноз в Хабаровске 19-23 июня обещает осадки во второй половине «семидневки».

Точный прогноз в Хабаровском крае 19-23 июня

- Если сейчас погода практически на всей территории без осадков, то со среды она будет неустойчивая. Возможны кратковременные дожди и ливни с грозами. Но высокий фон температур сохранится до конца недели - будет около +25+30 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровском крае на выходные 24-25 июня будет уточняться.

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