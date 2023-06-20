Прохожие онемели, когда увидели тело у помойки: житель Хабаровска зверски забил мужчину за унижение матери

Труп сбросили с третьего этажа и оттащили к мусорным бакам. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

Петр (имя изменено - прим. ред.) вышел из себя, когда его сестра разговаривала с матерью по телефону. 27-летний парень услышал, как дорогого ему человеку оскорбляет какой-то пьяный мужчина. Хабаровчанин в ту же секунду выехал к обидчику.

Петр примчался в общежитие на Клубной улице - именно там выпивала со знакомым его мама. Когда парень приехал, женщина уже ушла, но обидчик все еще сидел в комнате вместе с приятелем. Без разговоров хабаровчанин начал избивать мужчину, колотил руками и ногами по телу и голове. Всего нанес не менее 39 ударов. Когда оппонент рухнул на пол, Петр ушел.

Кровавая драка закончилась смертью обидчика. Свидетель не мог разнять мужчин: то ли побоялся, то ли сил на это не было. Через некоторое время в комнату пришел еще один человек. Вместе со свидетелем они сбросили труп с окна третьего этажа, потом оттащили его к мусорным бакам. Сделав дело, мужчины вернулись в комнату, в правоохранительные органы не обратились.

О теле возле помойки рассказали шокированные прохожие. Петра задержали, уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Парень отпираться не стал и признал свою вину. Во время суда он был спокоен и понимал, что его ждет серьезное наказание.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Оксана Подласенко, старший помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна