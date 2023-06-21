Хабаровск расширяется благодаря комплексному развитию территорий

В микрорайоне «Березки» сдали еще один многоквартирный дом Фото: Администрация Хабаровска

В рамках рабочего визита глава города посетил микрорайон «Березки», где ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. На большой территории уже построили 15 объектов. В некоторых из них люди успели отметить новоселье.

Мэр Хабаровска отметил, что темпы роста этого микрорайона поражают. Однако его необходимо наполнять и социальными объектами, которые позволят создать комфортную инфраструктуру. В связи с этим Сергей Кравчук поручил проработать вопрос о строительстве детского сада.

- Здесь обязательно нужно предусмотреть дошкольное учреждение. Также необходимо определить участок земли под строительство спортивного объекта. Это позволит горожанам жить в комфорте, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Власти города задались целью искать застройщиков не на одиночные проекты, а на комплексное развитие близлежащих территорий вокруг новых жилых комплексов. Еще на этапе планирования закладываются средства на дальнейшее строительство социальных объектов. Помимо детского сада, в микрорайоне появится и школа, которую власти города построят совместно с краевыми властями.

В 2023 году в микрорайоне построили и сдали в эксплуатацию еще один 10-этажный дом. Он рассчитан на 119 квартир. К нему же была сделана пристройка, в которой оборудовали участковый пункт полиции. По словам представителя застройщика, это позволит обеспечить безопасность во всем микрорайоне, а сотрудникам правоохранительных органов будет удобно нести службу в комфортных условиях.

Сергей Кравчук остается верен своим принципам и готов лично контролировать строительство важных объектов на вверенной ему территории. Именно поэтому в Хабаровске жилищные и социальные объекты сдаются в срок, а не превращаются в многолетние долгострои.