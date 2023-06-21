В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

Утро воскресенья на стадионе имени Ленина в Хабаровске началось с празднования Международного дня йоги. Любителям индийских практик повезло с погодой - в этот день в городе было солнечно.

В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

Началось все с занятия по йоге от консульства Индии, проведенного приглашенными спикерами и центром йоги «Натараджа». В 10 часов объявили открытие лекционных площадок. Также началась викторина и розыгрыш призов от спонсоров и организаторов мероприятия.

На каждой площадке были представлены различные техники йоги. Проведены лекции: «Основы медитации», «Ямы и Ниямы (10 моральных заповедей в йоге)», лекция по аюрведе - индийской медицине с помощью трав, влияние йоги на женское здоровье. Под летним солнцем и под звуки мантр участник проекта «Уроки медитации РФ» Андрей Добровольский проводил «Мантра медитацию. Настройку на эффективную практику».

В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

- Мы сегодня раскрывали понятие медитации. Задавал вопрос всем присутствующим и слушал мнения. Одно из распространенных мнений было о том, что медитация - это избавление от мыслей. Частично соглашусь, но все же практика и слово имеют другое значение. Медитация от латинского Meditatio - означает глубокое размышление, в сопоставлении это имеет определенное различие, - рассказал Андрей Добровольский.

В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

Недалеко от сцены расположилась специальная детская площадка. Спикер «Натараджи» Ирина Иванова провела детскую йогу и различные игры, а также прошел мастер-класс по мехенди (роспись рук хной) от Ксении Raja.

В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

На третьей лекционной площадке каждый желающий мог узнать свое предназначение по дате рождения. Астропсихолог и ведический нумеролог Малини рассказала о числах судьбы и значениях чисел в дате рождения.

В это же время под сценой гости могли испытать себя, постояв на гвоздях. Гвоздестояние - специальная практика для снятия стресса и напряжения.

В умиротворении под солнцем: как жители Хабаровска отметили День йоги Фото: Дарья Жадовцева

Все мероприятие сопровождалось выступлением на сцене различных творческих коллективов Хабаровска, индийским и восточным танцем.

- Все было прекрасно - и погода, и йога на свежем воздухе. Я сегодня пришла с дочкой, ей тоже все понравилось, особенно рисование на теле. Узнали много новых техник, теперь будем дома применять, - поделилась Виктория, хабаровчанка.