Нейросеть распознает разбитые урны и потоптанные цветники в Хабаровске

Начальник управления информационных технологий администрации Хабаровска Андрей Ващишин Фото: Сергей ПЯТКОВ

Недавно искусственный интеллект был частью чего-то невозможного и нереального, сейчас он помогает не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности разных государственных структур. Сейчас в Хабаровске тестируется аппаратно-программный комплекс, в основе которого используются возможности нейросети. Он проверяет дорожное полотно и близлежащие объекты на предмет соответствия ГОСТу.

- Функционал комплекса широкий, но мы смотрим именно дорожное хозяйство. Например, наличие разметки, ям или граффити на домах. Помимо этого, искусственный интеллект способен распознать неудовлетворительное состояние автобусных остановок, урн, цветников, - отметил Андрей Ващишин.

Тестирование запланировано на два месяца. После пробного периода каждое структурное подразделение изучит предоставленную искусственным интеллектом информацию и сделает свое заключение.

- Если результат тестирования будет превышать наши ожидания, то мы рассмотрим возможность использования этого комплекса круглогодично, - объяснил специалист.

По требованию департамента муниципальной собственности произошло обновление комплекса. Добавлена возможность анализировать все рекламные щиты на предмет законности конструкции. Система помогает бороться даже с рекламой на столбах. Еще одно преимущество - оперативность. Искусственный интеллект значительно упрощает и сокращает время работы.

- Мы на карте видим по системе GPS, как машина двигается. Есть специальный сайт, на котором отображены все нарушения, которые были выявлены в процессе проезда машины, и координаты с привязкой к адресу ближайшего дома. Далее с информацией работают сотрудники, у каждого своя зона ответственности, но нейросеть может высылать и отдельные отчеты по определенным категориям с фото и локацией, - рассказал Андрей Ващишин.

Комплекс постоянно обновляется и дорабатывается, именно поэтому система не находится в собственности, а арендуется. Обновить программное обеспечение можно удаленно. Несмотря на все преимущества первого образца, уже есть другой, который анализирует быстрее, четче и оперативнее.

- В новом комплексе мощнее техническая оснащенность, искусственный интеллект более обучен. Сейчас нейросеть иногда может спутать тень с ямой. В новой системе три камеры: две основных и одна для съемки заднего плана, если вдруг что-то не удалось захватить с первого раза.

У комплекса есть перечень всех данных, которые он может анализировать. Набор можно расширить и для других структур. Система может распознавать государственные и регистрационные знаки, отвлечение водителя, не пристегнутый ремень безопасности - все это еще не тестировано, но такой функционал есть. Впоследствии комплекс может помочь в работе сотрудников ГИБДД.

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