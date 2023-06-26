Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Более пяти тысяч хабаровских школьников получили долгожданный аттестат о среднем общем образовании и попрощались с учителями. В городе прошел масштабный выпускной вечер, который объединил ребят из Хабаровска, Хабаровского и района имени Лазо. Громкую музыку и радостные возгласы ребят было слышно отовсюду. А само торжество длилось аж до трех часов ночи.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Впервые после трехлетнего перерыва мы собрались здесь, чтобы праздновать и чествовать лучших, - отметила ведущая мероприятия Мария Омельченко.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Ведь действительно, это первый городской выпускной с начала пандемии, что только подчеркивает особенность этого события.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр города Сергей Кравчук вручили премии ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и тем, кто отличился в сфере науки и спорта. Непрерывные аплодисменты в зале утихли лишь в конце награждения. Каждый из присутствующих был горд видеть близких на сцене.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

- Как подчеркивает президент России Владимир Путин, именно вам, сегодняшним выпускникам, предстоит творить и создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями. Вы молоды, амбициозны, полны сил и энергии, стоите на пороге новой жизни, перед вами открыто множество дорог и еще больше возможностей, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Поздравления в этот замечательный день получили не только будущие первокурсники, но и родители с учителями. Награды за воспитание достойных граждан они получили из рук председателя Законодательной думы Хабаровского края Ирины Зикуновой.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

По окончании торжественной части в спортивно-зрелищном комплексе было открыто 20 игровых площадок. Шахматная доска, фотозона, шоу мыльных пузырей - огромных размеров и разных форм, мыльная труба, в которой можно было постоять. А также концерт, где приняли участие различные творческие коллективы города, кавер-группы и хедлайнер из Владивостока. Атмосфера была пропитана теплыми чувствами и приятными воспоминаниями.

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

Прощай школа: городской выпускной прошел в Хабаровске Фото: Андрей МАЛАХОВ

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