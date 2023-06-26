«Вода ошибок не прощает»: как правильно себя вести на реках и озерах Хабаровска

Главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Татьяна Емельянченко и начальник поисково-спасательной группы управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Хабаровского края Андрей Горин Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «КП» - Хабаровск» на 88.3 FM главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Татьяна Емельянченко и начальник поисково-спасательной группы управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Хабаровского края Андрей Горин рассказали о главных правилах безопасности на открытых водоемах.

Вода - источник огромного удовольствия и здоровья, но также и потенциальной опасности. Каждый год множество людей травмируется и гибнет в воде, и большинство этих случаев можно было бы предотвратить, если бы соблюдались правила безопасности. Безопасность на воде является важным аспектом, который необходимо учитывать при любых водных активностях, будь то плавание, занятия водными видами спорта или просто отдых на пляже.

- Не во всех местах, где разрешен отдых у воды, разрешено и купание. Официальными местами для купания у нас считаются пляжи. Для того чтобы место у воды считалось пляжем, оно должно соответствовать определенным требованиям: допустимая скорость течения воды, качество воды. С учетом этих требований в крае открыт только один пляж - в городе Амурске, - отметила Татьяна Алексеевна.

Во всех местах, где запрещено купание, выставлены таблички. За несоблюдение требований этих знаков кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях предусмотрен штраф размером от пятисот до тысячи рублей. Важно понимать, что соблюдение данного запрета необходимо для обеспечения безопасности людей и сохранения природы. Если запрет объявлен, жители и туристы должны соблюдать предписания и не рисковать своей жизнью.

Открытые водоемы, такие как озера, реки, моря и океаны, могут представлять опасность для людей, которые находятся в воде или рядом с ней. Важно соблюдать основные правила, чтобы отдых на открытых водоемах был безопасным, без риска для здоровья и жизни.

Никогда нельзя оставлять детей без присмотра. Даже если ребенок умеет плавать, он все равно нуждается в постоянном наблюдении взрослого. Детей следует обучить правилам безопасности на воде. Нужно объяснить им, что нельзя плавать одному, нельзя бросаться в воду с головой и нельзя играть на скользких поверхностях.

Никогда не пытайтесь переплыть большое расстояние, если вы не уверены в своих способностях. Если вы чувствуете усталость или дискомфорт, немедленно вернитесь на берег. Носите специальные средства защиты, такие как спасательные жилеты или нарукавники, особенно если вы не умеете плавать.

Избегайте купания в неизвестных и опасных местах, таких как места с быстрым течением, подводные скалы или места, где заметен прилив и отлив.

Не пейте алкоголь перед или во время купания. Алкоголь может снижать реакцию и координацию движений, что может привести к опасным ситуациям.

Всегда следует помнить о том, что вода может быть опасной, но с помощью основных мер безопасности, правильного снаряжения и основных знаний о рисках можно обезопасить себя и своих близких.