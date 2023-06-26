Инна Малинина: «За последние несколько лет - это одна из самых удачных ярмарок вакансий»

Первый заместитель председателя комитета по труду Хабаровского края Инна Малинина Фото: Сергей ПЯТКОВ

23 июня в Хабаровском крае прошел второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Анонсировано событие было министерством труда в марте. Такое мероприятие - это возможность для разных категорий населения лично пообщаться с работодателем, задать все интересующие вопросы и найти для себя желаемую работу. Площадки были расположены во всех районах Хабаровского края.

- Принимая участие, соискатель может спланировать карьеру, уточнить насчет обучения через интересующую компанию, узнать обо всех мерах поддержки и социальных гарантиях, которые она предоставляет. Это гораздо ценнее и результативнее, чем просто разместить свое резюме на кадровых сайтах, - рассказала Инна Малинина.

Ярмарка проводилась в торговом центре Brosko Mall. Со списком всех предприятий, принимающих участие, можно было ознакомиться на входе. Работали волонтеры, которые помогали найти, где размещен нужный работодатель. Далее соискатель проходил очное собеседование, а некоторые работодатели проводили мастер-классы.

- Мы получили очень хороший результат. В ярмарке приняли участие 1 500 человек, 170 из которых уже трудоустроены и более 100 включены в кадровый резерв. Теперь подобные мероприятия будем проводить каждый год. В этом году у нас приняли участие около 100 работодателей, в числе которых и крупные компании. Например, «Амурсталь», «Дальхимфарм», «Транснефть», «Амурзолото», международный аэропорт Хабаровска имени Г. И. Невельского. Мы сами идем к работодателям, если раньше участие было очень скромным и желания абсолютно не было, то сейчас у нас полное взаимопонимание, - рассказала Инна Малинина.

Цель ярмарки - заинтересовать соискателей остаться жить и работать на Дальнем Востоке, убрать стереотипы о том, что службы занятости занимаются только неблагополучными и не желающими работать людьми. Ярмарка трудоустройства может помочь найти работу разным категориям населения. В мероприятии заинтересованы не только соискатели, но и сами работодатели.

- У нас предусмотрено оказание грантов для организации рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в этом году они составляют 200 тысяч рублей. Помимо этого, еще с момента пандемии на федеральном уровне было принято решение принять ряд мер для работодателей, у которых сотрудники находятся под риском сокращения, увольнения или перевода на неполный рабочий день. С 2020 года можно получить возврат денежных средств, потраченных работодателем на заработную плату. Получить возмещение смогут работодатели, организующие временную или общественную работу, принявшие на работу молодежь, которая не смогла трудоустроиться после вуза и не имеет опыта работы, а также граждан, вышедших из мест лишения свободы.

Таким способом можно мотивировать работодателей трудоустраивать разные категории населения, а чтобы гражданам было проще устроиться и повысить свою конкурентоспособность, существует независимая оценка квалификации. Для подтверждения ее соответствия установленным стандартам необходимо пройти экзамен. Это можно сделать по 440 квалификациям в шести центрах на 19 экзаменационных площадках.

- При успешной сдаче выдается свидетельство о том, что навыки соответствуют профессиональным стандартам. Если экзамен не сдан, то центр выдает рекомендации. Есть ряд категорий населения, которые попадают под бесплатное обучение и переквалификацию - есть квоты, в этом году их больше двух тысяч. Ознакомиться подробнее можно на сайте: «Работа России». Мы приглашаем всех желающих пройти переобучение в рамках национального проекта «Демография», - пригласила Инна Малинина.

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