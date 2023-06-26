Расширяем горизонты: первый K-POP Battle состоялся в Хабаровске

Фото: организаторы K-POP BATTLE

В Хабаровске прошел первый в истории города K-POP BATTLE. На арене «Ерофей», в рамках фестиваля «Прокачай молодежь», команда TAKE ON SCHOOL организовала баттл между кавер-денсерами Хабаровского края. Всего в баттле было три номинации - сольные, парные и групповые выступления.

Фото: организаторы K-POP BATTLE

K-POP(«кейпоп» или к-поп) – это аббревиатура и правильно она звучит, как Korean pop. Это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы различных музыкальных направлений, со временем выросший в отдельную субкультуру. Для многих это не просто музыка, а образ жизни. Молодежь пытается повторять стиль одежды своих кумиров, манеру речи, жесты и поведение. Часто можно увидеть как в парках или на улицах молодые парни и девушки повторяют танцы из песен своих любимых исполнителей.

Фото: организаторы K-POP BATTLE

На баттле в Хабаровске было представлено 34 номера. А всего участие приняли 62 человека. Среди сольных выступлений было два этапа. Первый - отборочный, на нем участники представили заготовленные выступления. Второй этап - сами баттлы. В самом начале мероприятия с помощью лотереи ведущим был выбран танец для мастер-класса от профессионального хореографа. Участникам был показан отрывок из танца, который они должны были выучить и отработать за отведенное время. Оценивали участников по следующим критериям: музыкальность, техника исполнения движений, стейджинг (тематическое танцевальное шоу), имидж, оригинальность. В составе жюри были ведущие хореографы TAKE ON SCHOOL: Маргарита Свионтковская, Мария Лычканева, а также «Мисс Хабаровска-2022» - Анастасия Скиба.

Фото: организаторы K-POP BATTLE

Самым запоминающимся выступлением, по оценке зрителей, было групповое выступление девушек c кавером под песню Jessi – NUNU NANA под продюсированием HEUGTAN PROJECT. Это был их дебют. Они заняли в групповом баттле второе место. А также сольное выступление участника кавер-дэнс группы HTS (HEUGTAN BOYS) под псевдонимом REM с кавером на песню K-POP группы Stray Kids – S-Class. Он занял первое место.

Расширяем горизонты: первый K-POP Battle состоялся в Хабаровске Фото: Екатерина КОРЕВА

Помимо танцевальных турниров в рамках данного мероприятия был баттл между битбоксерами. Победителя выбирали путем публичного голосования.

Расширяем горизонты: первый K-POP Battle состоялся в Хабаровске Фото: Екатерина КОРЕВА

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