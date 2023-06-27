Свое жилье и передовые условия: как привлекают врачей в Хабаровский край

Терапевт и акушер получили из рук губернатора ключи от нового жилья в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Еще находясь в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, Михаил Дегтярев добился от федерального центра беспрецедентной поддержки в реализации нацпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Благодаря этому, уже третий год в Хабаровском крае не останавливаются стройки и ремонты медицинских учреждений, закупается новая медтехника и оборудование. Сам губернатор лично контролирует эффективность расходования этих средств, так как результат будет вилять на дальнейшее отношение со стороны Москвы.

Накануне глава региона осмотрел, как продвигается капитальный ремонт консультативной поликлиники краевой клинической больницы им. профессора С.И. Сергеева в краевой столице. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт учреждения выделили более 300 миллионов рублей. Поликлиника была построена еще в 1985 году, и нынешнее обновление – первое почти за 40 лет.

- Регион получает серьезные федеральные деньги, а часть закрываем средствами краевого бюджета. Главная задача – обеспечить качественное медицинское обслуживание каждого человека и сделать медицинскую помощь максимально доступной, - заявил Михаил Дегтярев.

Работы начались в прошлом году, и с тех пор в учреждении провели замену кровли, обновили технический и первый этажи, а также приобрели мебель и новое оборудование. Сегодня ремонт продолжается на втором и третьем этажах, которые будут оснащены краевым сурдологическим центром, эндоскопическим кабинетом, помещением для хирургов и кардиологическим отделением. Полностью завершить обновление планируется в 2025 году.

В продолжение осмотра двое медицинских работников получили из рук губернатора ключи от собственной новой жилплощади. Глава региона подчеркнул, что каждый, кто причастен к спасению жизней, является настоящим героем.

- Наш президент отмечает, что решение жилищного вопроса является одним из ключевых элементов в закреплении медицинских кадров на местах. Поэтому мы вручаем ключи от благоустроенных квартир в доме по улице Аэродромная, 21 молодому специалисту, врачу-терапевту Виктории Вихаревой и акушерке Ирине Барановой, трудовой стаж которой составляет 22 года, - пояснил Михаил Дегтярев.

С начала года новыми квартирами обзавелись уже девять врачей и еще девять медработников края. До конца года планируется вручить ключи еще, минимум, 30 медикам. Не оставили без внимания и руководство большого учреждения. Почетной грамоты от губернатора был удостоен главный врач Краевой клинической больницы Андрей Субботин.