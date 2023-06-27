«Случилось страшное! Маленький мальчик один в тайге»: десятилетний ребенок потерялся в глухом лесу Амурской области

Поиски ведутся под сильным ливнем. Фото: ПСО Амур

В Амурской области в глухой тайге потерялся десятилетний мальчик. Известно, что туда из поселка Архары он отправился вместе с отцом, а потом исчез.

- Случилось очень страшное! Маленький мальчик, один в тайге, льет сильнейший ливень, до места пропажи добраться можно только на вездеходе. Полиция и МЧС не останавливают поиск ни на минуту. Держись малыш, - написали в канале добровольного поисково-спасательного отряда «Амур».

К поискам подключены и волонтеры. Местность прочесывают с помощью параплана. Руководит работой заместитель руководителя ПСО «Амур» Наталья Бондаренко - сертифицированный поисковик, в том числе по поиску детей в лесных массивах.

Мальчик числится пропавшим с 13:00 27 июня. Отец смог рассказать только, что ребенок был одет в красную куртку, как на фото. Что у него есть с собой – неизвестно.

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