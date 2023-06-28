«Сына мне уже никто не вернет»: мать погибшего в Хабаровском крае бывшего полицейского знает, кто убийца

Антон Хоминич умер от потери крови после ножевого ранения Фото: предоставлено редакции

«Она называет это несчастным случаем. Говорит, Антон собирался в магазин, стоял уже в прихожей, одетый, она в то время чистила картошку, но он попросил принести деньги. Снежана* (жена погибшего) почему-то пошла с ножом, несла деньги, как вдруг запнулась обо что-то и случайно воткнула нож в ногу мужу. Лезвие вошло на семь сантиметров. Мой сын скончался в больнице от потери крови».

Это слова безутешной матери погибшего бывшего полицейского. 35-летний мужчина скончался на операционном столе после того, как жена всадила ему нож в ногу. Как выяснилось, это не первое нападение пьяной женщины на супруга, но последнее. Убийство Антона Хоминич серьезно взволновало жителей Хабаровского края, и на поверхность полезли секреты 10-летнего союза, который нельзя даже с натяжкой назвать нормальным.

- Сына мне уже никто не вернет, но я молю Бога, чтобы эта женщина попала за решетку, в противном случае она продолжит убивать, - говорит «КП» - Хабаровск» Анжелика Фоминова, мама Антона Хоминич.

Грезил справедливостью и мечтал носить форму

Жизнь Антона Хоминич прервалась на самом взлете, мужчине было всего 35 лет. Раньше он работал полицейским, но пару лет назад жена вынудила его оставить службу. Что творилось между супругами, мать не знала, но догадывалась - что-то точно не так. Антон обладал редкими для нынешнего поколения качествами - скрупулезный, правдоруб, борец за справедливость.

На работе его даже звали нудным, он делал все по правилам, со всей ответственностью. У полицейского было огромное количество наград и отличительных знаков, самым громким поступком было спасение мужчины, упавшего с обрыва - Антон спустился и на руках поднял пострадавшего наверх.

Антон с детства грезил формой, служил по контракту и работал в полиции Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Это произошло в 2019 году, в полицию сообщили о ЧП - парень упал с обрыва «Зеленый мыс». На место выехали патрульные и скорая. Антон и его напарники, рискуя жизнями, спустились по скалистому обрыву, погрузили пострадавшего на носилки и несли по огромным валунам до места, где смогла припарковаться скорая. Мужчину спасли и отвезли в больницу, а Антону и его двоим напарникам объявили благодарность за отвагу.

- На похоронах сына выступила его коллега, участковая, она сказала, что он самый лучший и самый надежный напарник за все время ее работы в органах. Он работал в ППС, а это и пьяные бытовые разборки, и поножовщина, всякое бывало. На него кидались и с кусками стекол, и с ножами, но он всегда справлялся. Формой грезил с детства, служил по контракту и всегда хотел быть полезным обществу. Я только сейчас понимаю до конца, каким прекрасным человеком был мой мальчик, и теперь его нет, моего сыночка больше нет, - рассказывает сквозь слезы Анжелика.

Не пара она тебе…

Антон и Снежана познакомились в 2013 году, девушка пришла работать в супермаркет, где директором была мама Антона. Советская Гавань - маленький город, все друг друга знают, хотя бы заочно. Вот и о семье Снежаны кое-что слышали. Мать будущей жены Антона в свое время осталась одна с четырьмя детьми, поднимала, насколько могла. Сразу после знакомства у пары закрутилось-завертелось, в новогоднюю ночь мужчина сделал предложение, все как полагается - с кольцом, а уже летом 2014 сыграли свадьбу.

Сердце матери с самого начала противилось этому союзу. Когда Антон и Снежана познакомились, девушка сразу же стала вести себя нагло. Возможно, уже считала себя невесткой Анжелики и потому регулярно опаздывала или вовсе не выходила на работу. В итоге ее уволили.

В семью девушку не приняли, на свадьбе никого из родных Антона не было, и на то имелись свои причины. Когда Снежана пришла к родителям парня, то оскорбила бабушку Антона. Детали той ссоры неизвестны, но девушка тогда была пьяна.

Было у Анжелики подозрение, что девушка просто ухватилась за завидного жениха: Антон был хорош собой, по характеру - золото, щедрый и внимательный. Родители не бедствовали, мама - директор, папа ходил в море. Снежана понимала, наверное, что за таким мужчиной будет как у Христа за пазухой.

- У него была какая-то ненормальная любовь к ней. Есть женщины, которые окрыляют мужчину, дают ему стимул расти и развиваться, а она его тянула вниз, заставила бросить все, к чему он долго и трудолюбиво шел - и службу, и учебу.

Жена уже не раз нападала на мужа с ножом, но третий раз оказался смертельным На похороны бывшего полицейского пришло больше сотни человек Фото: предоставлено редакции

Скрывал ножевые ранения, чтобы ее не посадили

За 10 лет семейной жизни Снежана не раз набрасывалась на мужа с ножом, так утверждают друзья Антона. Первое ножевое - в живот. Алкоголь, ссора, и ее понесло. Но Антон скрыл ото всех, что произошло, попросил помощи у знакомых медиков, подлатали. Идти в больницу было опасно, Антон - полицейский, если кто узнает, Снежану посадят.

Второе ножевое ранение пришлось под ключицу. Еще бы чуть-чуть - и задело артерию, а дальше уже трагедия. И снова промолчал, хотя уже не был при исполнении. Почему - никто не знает, мама говорит, скорее всего, просто боялся, что посадят жену.

Только сейчас, уже после похорон, стали всплывать не очень приятные подробности об этой женщине. Друзья рассказывают, что никто не понимал, почему Антон все это терпит. Снежану не принимали в компании, каждый общий сбор она устраивала сцены супругу, заставляла краснеть и бледнеть от смущения, а в последнее время он вообще перестал брать ее с собой на встречи с друзьями, чтобы избежать очередного позора.

- Оказывается, она очень хорошая выпивоха. Ей хватало чуть-чуть, чтобы опьянеть, и начинались скандалы, концерты, она могла при друзьях что-то вытворить, сейчас выясняется, она истерики закатывала, он терялся, краснел, бледнел. А когда она в первый раз ударила его в живот ножом, его тайно зашивали, друзья-медики помогли. Тогда, как я понимаю сейчас, он не за себя переживал, а за нее, чтоб не закрыли.

Сам Антон, в силу своего характера, особо алкоголем не увлекался. Бывало, конечно, в компании или на праздниках, но не до состояния нестояния.

Ничего не рассказывал он и своей семье. Несмотря на крепкую связь с матерью, Антон пытался уберечь ее, не давать лишнего повода нервничать и переживать.

Последний разговор с сыном

Анжелика рассказала и о предпоследнем серьезном разговоре матери и сына. После, конечно, говорили о незначительных вещах, что-то про помощь по хозяйству, но в душу Анжелике запал именно тот визит.

- Антоша, что случилось, почему такой задумчивый, что тебя тревожит?

- Мам, я решил. Я пойду на спецоперацию.

- Сын, я как мать, конечно, этого не хочу, но ты взрослый самодостаточный мужчина, и решение ты принимаешь только сам. Что бы ты ни надумал - мы тебя поддержим.

Мать понимала - что-то происходит, сердцем чувствовала, но перечить сыну не стала. В семье так всегда было - взрослые мужчины самостоятельно управляют своей жизнью. Сейчас Анжелика думает, что лучше бы сын и правда ушел на спецоперацию, а не остался дома и погиб от рук пьяной жены.

На похороны бывшего полицейского пришло больше сотни человек Фото: предоставлено редакции

Убила и пошла за пивом

Хронология того рокового вечера не совсем понятная. Есть нестыковки по времени, характеру удара ножом. Если лезвие вошло на семь сантиметров в бедро, то с какой силой нужно было бить? Анжелике Наталья позвонила только спустя два часа после смерти Антона. Дома Снежана сразу же все перемыла. Зачем? Непонятно. Но нож был чистым, коврик в прихожей собран, полы помыты. Можно предположить, что женщина пыталась замести следы.

На следующий день около трех часов дня Снежану, причесанную и нормально одетую, видели в магазине. Она болтала по телефону с кем-то и покупала пиво. Три «полторашки». Никакого горя она, судя по этим действиям, не испытывала, но все равно не впустила мать Антона в квартиру, чтобы забрать вещи сына, ссылаясь на нервное расстройство.

- Все почему-то говорят, что была ссора, но не было там ссоры. Если логически рассуждать, то она хотела пива еще, он уже оделся (его на скорой забрали полностью одетым), согласился идти в магазин для нее за пивом - какая там ссора?! Да и с этой окрошкой… Снежана сказала, что как раз готовила для мужа его любимое блюдо - окрошку. Но дело в том, что Антон с детства ненавидел окрошку. Об этом знали даже жены друзей, но почему-то за 10 лет брака жена об этом не слышала ни разу.

В деле слишком много нюансов и нестыковок, но в тот момент в квартире были только двое, поэтому слова Снежаны в приоритете. Семье же сейчас необходимо раскрыть правду об этом странном союзе, собрать всю имеющуюся информацию и доказать, действительно ли это было именно намеренное убийство, а не несчастный случай. Все кругом в голос говорят, что Снежана много пила и вела себя неадекватно, предыдущие два нападения с ножом она отрицает, а встречи с матерью Антона категорически избегает.

«Мы должны ее остановить»

Сына Анжелике уже никто не вернет, но мать надеется, что его смерть может остановить Снежану. Женщина уверена, что если сейчас вдова не понесет наказания, то в будущем она обязательно еще кого-то убьет.

- Она потенциальный убийца, чуть что, хватается за нож. Просто она может отнять еще чью-то жизнь, если ее оправдают. Это я знаю, я пожила на свете. Если ее не остановить, она продолжит убивать…

Тем временем следком по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

*Имя героини изменено.