В Хабаровске невозможно пережить лето без кондиционера или вентилятора Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Лето в Хабаровске - не самый приятный период, и все из-за нереально высоких температур вкупе с дикой влажностью. Духота стоит практически два месяца - с середины июня до середины августа, и выжить без кондиционеров порой становится просто невозможно. В жаркую погоду человек может запросто получить тепловой удар, и если ему вовремя не помочь, последствия будут необратимы. Рассказываем, чем опасна духота, какие симптомы у солнечного удара и как жителям Хабаровска спасаться летом от жары.

Хабаровск - почти Таиланд

«Прикрой голову», «надень панаму», «повяжи косынку, иначе макушку напечет» - эти фразы мы слышали с самого детства, когда выбегали на солнцепек с непокрытой головой. Взрослые всегда твердили - если долго гулять под палящим солнцем, обязательно случится солнечный удар. Доля правды в том есть, безусловно, но это лишь часть проблем, которые может вызвать летняя жара.

Особенно часто хабаровчане жалуются не столько на палящее солнце, сколько на духоту и влажность. Даже, казалось, обещанный ветерок не приносит облегчения, в душный день он лишь гоняет потоки горячего и влажного воздуха. Многие просто уезжают на лето в другие регионы, чтобы хоть как-то спастись от «душегубки». А остальные либо сидят под кондиционерами, либо выдумывают новые способы борьбы с жарой. Тем не менее летом в Хабаровске термометр показывает периодами и до +35 градусов, а то и выше, иногда здесь даже становится трудно дышать.

- Я выросла в Якутии, там летом в июле стоит знойная погода, доходит до + 45 градусов, но там не так влажно, воздух сухой, и эта жара так сильно не ощущается, как в Хабаровске. Здесь проводить лето просто невозможно. Выходишь на улицу, и через 20 секунд одежда липнет к телу, про работоспособность вообще говорить не стоит, делать ничего не хочется, поэтому всем, кто собирается ко мне в гости, я говорю приезжать в любое другое время года, но точно не летом, - рассказывает Елена, жительница Хабаровска.

Люди спасаются у воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчане поделились еще несколькими мнениями, кто-то, к слову, вполне даже рад такому душному и жаркому лету, и не чувствует вообще никакого дискомфорта. Другие сравнивают климатические особенности летнего периода в Хабаровске с Таиландом, так же влажно и невыносимо.

- Часто езжу с семьей на Черное море, преимущественно в Геленджик, вот там жара так жара, хотя и на морском побережье. Нет влажности такой страшной, но солнце палит нещадно. У нас тут как-то неуютно, еще этот гнус летает всегда, - говорит хабаровчанин Алексей.

Жара может спровоцировать инфаркты и инсульты

Хабаровчанам приходится жить в таком климате, справляться с жарой и духотой, приспосабливаться. Другое дело, что мало кто знает о реальных последствиях для здоровья при тепловых ударах. Как рассказал редакции «КП» - Хабаровск» Виталий Лойфман, заведующий кардиологическим отделением краевой клинической больницы имени Сергеева, жара может стать причиной инфарктов, инсультов и тромбообразования.

- Наш организм запрограммирован на определенную нормальную температуру тела - в пределах 36-37 градусов. И если идут какие-то атмосферные температурные отклонения, то организм начинает включать терморегуляцию, которая как раз и защищает организм от перегрева или переохлаждения. Механизмы в организме так устроены, что при высокой температуре должна происходить усиленная теплоотдача. Поэтому расширяются сосуды, соответственно, это вызывает снижение давления и повышение частоты сердцебиения. Это неблагоприятно может сказаться на тех людях, кто страдает сердечной недостаточностью. Еще один механизм - потоотделение и потеря жидкости и электролитов. Если теряется влага, то уменьшается объем циркулирующей крови, и происходит сгущение крови, а это может вызвать повышение склонности к тромбообразованию, - рассказывает врач.

Тромбообразование в свою очередь может развить другие сосудистые катастрофы - инфаркты и инсульты. Опасна жара и для здорового человека, и для сердечника. Когда организм перегревается, сердце работает интенсивнее, нагрузка на него больше, и если оно и без того шалит, то при нагрузках последствия могут быть страшные.

В жаркий день хочется занырнуть в прохладную водицу Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Тепловой удар: предвестники и симптомы

Если те самые механизмы организма истощаются, то начинается реакция. Сначала это плохое самочувствие, общая слабость, головокружение, но может появиться и обморочное состояние, тошнота и рвота. Но это еще не сам тепловой удар, все может стать гораздо хуже, если проблему не решить.

Прежде всего необходимо покинуть жаркое место и переместиться в прохладное помещение, снять одежду. При необходимости обложиться мокрыми полотенцами, лучше всего водрузить их на шею и голову, так как это рефлекторные места. Затем человеку необходимо восполнить жидкость - попить прохладную воду, до литра в час. Если состояние не улучшается, или становится хуже, то в этом случае необходимо вызвать скорую помощь.

Пока в Хабаровске за экстренной медицинской помощью в связи с тепловым ударом никто не обращался. Как рассказала Юлия Окишева, заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе КГБУЗ СММП, вызовы поступали, однако по большей части плохо было людям, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и это происходило вечером, когда жары уже не было. Еще вызовы бывают на дом, на плохое самочувствие жалуются люди, которые провели много времени на солнце, например, на даче.

Медики советуют жителям Хабаровска меньше находиться на солнце, причем это касается не только тех, у кого есть проблемы с сердцем, но и вполне здоровых людей. Кроме того, стоит исключить в жару употребление кофе и алкоголя.

Если нет кондиционера, подойдет бутылка

Жить в Хабаровске без кондиционера - невозможно. Но если все же чудо современной техники в квартире не установлено, то спасаться от жары и духоты можно самыми разными способами. Если есть вентилятор - жить можно, главное сделать так, чтобы он гонял по комнате не горячий воздух, а прохладный. Для этого прямо перед винтами можно положить несколько бутылок или пакетов со льдом. Охлаждаться можно также просто под прохладным душем, или искупавшись в водоеме.

Еще один лайфхак - охлаждение в холодильнике. Если дома невыносимая жара, а вентилятора или кондиционера нет, то можно складывать одежду и постель в холодильник, а доставать аккурат перед тем, как надевать. Это хорошо охладит тело, а подмороженная постель поможет быстрее уснуть.

Окна в квартире лучше зашторивать плотными тканями, но они все равно со временем прогреваются. Поэтому лучше сами стекла заклеивать светоотражающей пленкой. Выглядит не очень красиво, но зато в помещение солнце не проникает.

Это лишь часть советов, которые помогут спастись от духоты в квартире, еще больше вариантов можно отыскать в Сети, благо люди каждый день выдумывают новые способы.