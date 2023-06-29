Гранатометы клюют на червя: рыбак выловил РПГ из Амура в Хабаровске

Вместо карася на червя нынче гранатометы идут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утренняя рыбалка принесла жителю Хабаровска отнюдь не богатый и щедрый улов рыбы, а кучу проблем. Из реки Амур рыбак вытянул настоящий гранатомет. Находке серьезно удивился и понес домой, а после вызвал полицию. Оперативники тут же приехали, оружие, конечно, забрали. И рыбку не поел, и без гранатомета остался.

О том, что подозрительный предмет действительно находился у рыбака, «КП» - Хабаровск» подтвердили в УМВД России по городу Хабаровску. Как отметил Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску, по факту обнаружения заведено дело.

- По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружие, его основных частей, боеприпасов», - говорит собеседник.

Согласно кодексу, тот, кто хранит такое оружие у себя, может грозить от трех до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция будет разбираться в случившемся, выяснять все детали и обстоятельства странной находки. Пока вопросы о том, как могло такое оружие оказаться в реке, и почему его прибило так близко к берегу, остаются открытыми.

После того, как мужчина выловил гранатомет из Амура в Хабаровске, сообщения об этом тут же разошлись в Сети. Некоторые паблики пишут, что гранатомет похож на РПГ-26. Однако официального подтверждения этому нет.