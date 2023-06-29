Александр Демидов: «В июле планируется введение безвизового режима для поездок в Китай»

Начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства, Александр Демидов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Лето - пора отпусков и переездов. Самым востребованным маршрутом для заграничных путешествий у хабаровчан остается Китай. Уже около года туда осуществляются пассажирские перевозки через три пункта пропуска.

- В КНР жители Хабаровского края могут попасть несколькими способами: через пункт пропуска «Покровка» на автобусах, второй вариант - международный аэропорт имени Г. И. Невельского, и с 10 июня открылось направление с речного вокзала на Фуюань, - рассказал Александр Демидов.

Виза понадобится при проходе любого пункта пропуска. Разница только в том, на каком этапе ее придется оформить. Авиаперевозки в Китай невозможны без уже готовой визы, а вот автотранспортом или для речного маршрута въезд возможен в составе туристической группы от трех человек и больше, визу можно будет оформить на пунктах пропуска в самом Китае. Добраться можно только такими способами, на личном автомобиле пока не представляется возможным.

Перевозки осуществляются двумя кораблями китайского производства. На перспективу было заявлено четыре судна, но в данный момент достаточно двух, поскольку поток туристов не такой большой. Ожидается увеличение посещаемости, поскольку в ближайшее время начнет действовать безвизовый режим.

- Осуществляются не только пассажирские, но и грузоперевозки. В данный момент грузы получают через Хабаровский речной торговый порт, через пункт пропуска «Ванино», «Покровка» (на последнем осуществляются паромные перевозки). Один пункт рассчитан на четыре транспортных средства, другой на два, - отметил Александр Демидов.

Постепенно грузопоток увеличивается. Перевозки через Хабаровский речной торговый порт осуществляются не только из России в КНР, но и в обратном направлении. Это не только контейнерные перевозки, перевозят таким способом спецтехнику, автобусы и автомобили китайского производства.

- Порт не такой большой, но в прошлом году была сделана небольшая реконструкция. Изменили границы склада временного хранения, сделали отдельную площадь для размещения контейнеров, наладили взаимоотношения с компанией «Трансконтейнер», именно поэтому контейнерные перевозки постепенно увеличиваются.

Путешествовать можно и внутри страны. На данный момент открыты следующие направления: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. Кроме того, есть рейсы в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток. Проложить туристический маршрут можно и через Новосибирск и Красноярск.

- Важно, что есть льготные тарифы для людей до 25 лет и старше 65. Существует такое понятие как «плоский тариф». Это тариф для жителей Дальнего Востока. Он действует на следующие рейсы: Сочи, Москва, Минеральные Воды. В этом случае цена на полеты фиксирована и установлена государством в рамках постановления Правительства РФ. Нет разницы в стоимости, купил ты билет за месяц до вылета или за день.

Билеты по такому тарифу находятся в ограниченном количестве, поэтому компания «Аэрофлот» его увеличила. Сейчас отправиться в путешествие по «плоскому тарифу» не представляет никаких трудностей.