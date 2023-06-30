Уровень Амура у Хабаровска в июне 2023 года упал до низких отметок Фото: Александра ШОПЕНКО

Уровень Амура у Хабаровска в июне 2023 года упал до низких отметок. Многие горожане забеспокоились: река отходит от берегов все дальше и дальше, обнажая пустыри. Ученые же наоборот не видят в этом никакой аномалии, но признают: угроза некоторым сферам жизни есть.

Уровень Амура у Хабаровска 30 июня 2023 года

Уровень Амура у Хабаровска на данный момент - 39 сантиметров при норме в 120 сантиметров. Для сравнения, ровно год назад этот показатель превышал отметку в 200 сантиметров. Такое положение дел вызывает множество вопросов: от стандартного «почему?» до тревожного «а как же судоходство?».

- Амур не мелеет, это период летней межени. В реке пониженная водность из-за отсутствия дождей в стокообразующих районах. Это нормальная ситуация для Амура в нашем регионе, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Уровень Амура у Хабаровска обычно падает в конце июня-начале июля. Специалисты полагают, что вода может отойти еще на десять-15 сантиметров - обильных осадков в ближайшее время не предвидится. Период активности циклонов в Хабаровском крае выпадает на июль, тогда ситуация с уровнем Амура может измениться. Но это все предположения - точных прогнозов более чем на неделю специалисты делать не берутся.

- На Амуре наступает или уже наступил период низкой водности. Поэтому мы можем ожидать низкие, и даже чересчур низкие уровни воды в реке. Но сказать точно, когда это будет, пока никто не возьмется. Периоды низкой и высокой водности на Амуре непостоянны и могут длиться от десяти до 12-15 лет, - сообщил «КП» - Хабаровск» Алексей Махинов, заместитель директора Института водных экологических проблем ДВО РАН.

Опасен ли низкий уровень Амура в июне 2023

Такой низкий уровень Амура у Хабаровска в июне 2023 года, наоборот, пойдет на пользу прогреву воды и развитию фауны реки. Но это с одной стороны. С другой - теплый Амур может вызвать гибель рыб. К тому же, на поймах есть вероятность уменьшения продуктивности лугов из-за нехватки воды, не исключены лесные и природные пожары. Низкий уровень Амура в июне 2023 у Хабаровска - одна из основных проблем для судоходства.

- Паники для беспокойства нет. Внутригородские речные маршруты перевозят пассажиров в штатном режиме. Вместе с тем, в связи со снижением уровня воды временно невозможен подход теплоходов к остановкам «6 километр», «7 километр», «Дубки». Это станет возможным, когда Амур доберется до отметок 75-80 сантиметров, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи мэрии Хабаровска.

Оперативную информацию по работе теплоходов можно уточнять по телефону: 8-924-310-61-39 (диспетчерская служба ЗАО «Амурские пассажирские перевозки»).

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