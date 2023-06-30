Воды на улицах Биробиджана очень много Фото: Евгений Конопаткин

Еврейская автономная область всего за несколько часов превратилась в самую настоящую Венецию. Улицы и дворы практически полностью затоплены, воды чуть ли не по колено, и все это в центре областной столицы, на красной линии. Ливень начался в Биробиджане еще накануне и продолжает идти до сих пор. К обеду ситуация немного улучшилась, дождь идет уже не с такой мощью, какая была ночью, но оставаться сухим здесь все равно невозможно, даже если нужно всего несколько метров добежать до укрытия.

- Ливень начался вчера вечером, а сегодня с утра мы просто не смогли добраться до машины. Воды, даже в самом центре города, выше щиколотки, то есть нет места, где сухо, в воде абсолютно все. Впору и правда лодки и гондолы доставать, у нас тут Венеция, - говорит редакции Анна, жительница Биробиджана.

Город тонет Фото: предоставлено редакции

Евгений, местный житель, передвигается по городу на автомобиле. Проезжая по Биробиджану, он заметил уже несколько аварийных ситуаций - машины глохнут прямо в лужах и больше не заводятся.

К обеду стихия сжалилась. но капать с неба не перестало Фото: предоставлено редакции

- Центральные улицы города - Арбат и Шолом Алейхема - просто тонут. И ни одной ливневки. Сейчас дождь еще идет, и что будет к вечеру - представить страшно, - говорит Евгений.

В связи с происходящим в ЕАО привели в режим повышенной готовности силы областного МЧС. Если из-за ливня будут возникать опасные ситуации, то спасатели готовы оперативно реагировать.

- При таких погодных явлениях возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий электропередач и связи. Специалисты МЧС России рекомендуют не пренебрегать правилами личной безопасности, быть бдительными и осторожными в период непогоды. В связи с выпадением осадков возможно подтопление низкопойменных участков местности, дорог, приусадебных участков, - сообщили в областном МЧС.

В городе почему-то нет ливневок, воде некуда уходить Фото: Евгений Конопаткин

По прогнозу Дальневосточного УГМС, ливень будет идти как минимум еще весь день 30 июня. К вечеру дожди будут ослабевать, в субботу днем еще ожидаются осадки, а вот в воскресенье уже синоптики обещают солнечную и жаркую погоду без дождей.