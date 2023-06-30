От слов к делу: жители Индустриального района создали первый общественный совет по развитию Хабаровска

Жители Индустриального района Хабаровска провели первое заседание общественного совета Фото: Администрация Хабаровска

Всего несколько дней потребовалось жителям Индустриального района на создание общественного совета по развитию Хабаровска, которые анонсировал мэр города Сергей Кравчук. Члены совета уже успели провести первое заседание.

Первый созданный из пяти запланированных общественных советов возглавила депутат краевой Законодательной думы Ирина Агафонова. Заместителями стали сразу два человека - депутат Хабаровской городской думы Сергей Бочкарев и директор центра патриотического воспитания «Взлет» Олег Безгодов.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, позиция граждан в вопросах дальнейшего развития города, является очень важной. Советы должны стать организаторами обсуждений проектов и предложений для мастер-плана развития краевой столицы. Уже в сентябре он будет представлен президенту России Владимиру Путину.

Жители города смогут смело предлагать свои проекты, идеи и инициативы по решению проблем в том или ином районе, а также способствовать развитию Хабаровска.

Запрос на участие хабаровчан и возможность напрямую влиять на будущее изменения услышан. Теперь коммуникация между властью и жителями будет проще. В то же время администрация сможет отслеживать, что больше волнует горожан и оперативно реагировать на изменения общественного мнения.

Теперь настала очередь дождаться формирования общественных советов в Железнодорожном, Кировском, Краснофлотском и Центральном районах Хабаровска.

Напомним, ранее председатель совета территориального общественного самоуправления «Мир» из микрорайона Березовка выступила с поддержкой инициативы муниципальных властей.