Фестиваль самых счастливых людей России: как в Хабаровске прошел День молодежи-2023 Фото: Вероника СТРОЕВА

Каверденс-батлы, дрифт, катание на роликах, аквагрим, футбольные и баскетбольные соревнования, различные лотереи, мастер-классы и многое другое было представлено на площадках мероприятия. Приобрести на память о празднике можно было самодельные украшения и игрушки, ободки с пушистыми ушками, яркую и необычную сладкую вату. Все это ждало людей на ярмарке, расположенной в центре праздника.

Фестиваль самых счастливых людей России: как в Хабаровске прошел День молодежи-2023 Фото: Вероника СТРОЕВА

Лекторы выступали на площадках со спичами на различные темы: «Можно ли осуществить свою мечту, оставаясь в Хабаровске», «Как выбрать франшизу и что с ней делать дальше», «Образование как социальный лифт», «Донорство костного мозга» и многое другое.

На площадке «Твой ход» даже устраивались студенческие дебаты касательно различных вопросов в сфере образования и не только. Принять участие в них мог каждый. А также любой желающий мог пройти кастинг в соответствии с имеющимся количеством подписчиков в популярных соцсетях и подать заявку в компанию, которая помогает развиваться начинающим блогерам.

Фестиваль самых счастливых людей России: как в Хабаровске прошел День молодежи-2023 Фото: Вероника СТРОЕВА

БЫТЬ РУСАЛКОЙ - ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Поднимались и вопросы продвижения в блогосфере. Например, Анастасия Слободчикова, знаменитая приморская женщина-русалка, поделилась своим опытом с молодыми людьми и рассказала, как создавать хайп и увеличивать трафик в соцсети. Анастасия рассказала «КП» - Хабаровск», как начинала свой путь модели, добилась популярности и как справляется с ней сейчас.

Анастасия Слободчикова, приморская женщина-русалка Фото: Вероника СТРОЕВА

- Изначально я работала моделью у подводного фотографа, который и предложил мне попробовать поплавать в моноласте. В этот момент я почувствовала себя русалкой, как и мечтала с детства. Сейчас я сама изготавливаю хвосты-моноласты. Очень часто приходится сталкиваться с хейтом. Меня в комментариях называют подругой цистита, менингита и так далее. Каждому, к сожалению, невозможно объяснить, что я ничего не пропагандирую и везде вставляю специальные пометки о том, что действия выполнены профессионалами. Сталкиваться с негативом приходится и лично: часто мои знакомые говорят, что рано или поздно я выйду из этого образа и стану взрослой. Но сейчас рядом есть люди, которые всячески поддерживают меня, - рассказала Анастасия.

Также женщина-русалка уточнила, что свой контент она характеризует как «лайфстайл», поскольку ее блог - это смесь всего, образ жизни. Анастасия считает, что все должно быть от души, по-настоящему. Поэтому и сценарий, в отличие от других блогеров, ей писать не приходится, все происходит само собой.

МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Также некоторые посетители рассказали о своих впечатлениях от праздника. Многие были очень воодушевлены и с радостью делились своими эмоциями.

Фестиваль самых счастливых людей России: как в Хабаровске прошел День молодежи-2023 Фото: Вероника СТРОЕВА

- Успели уже везде побывать: на ярмарке что-то продать, в лотерее поучаствовать, на гонки посмотреть и на массаж сходить. Заходили на площадки с танцевальными батлами, дрифтом, соревнованиям по роликам. От девочек-гимнасток сердце в пятки ушло. Как-то ходим, все привлекает внимание. Праздник вызывает разные эмоции, поэтому сложно сказать, что запомнилось больше всего. Это классно, когда переключаешься с одного на другое. Мероприятие в целом очень хорошее для молодежи, - сказала гостья фестиваля.