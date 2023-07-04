Сергей Кравчук: «Река Черная должна быть чистой»

Земляные работы будут завершены до сентября Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Глава Хабаровска с рабочим визитом посетил микрорайон «Юбилейный», где проводится новая ветка городской сети канализации. Возводимый коллектор позволит исключить сброс сточных вод в реку Черная.

- После завершения строительства коллектора река Черная преобразится. Благодаря совместной работе с правительством Хабаровского края удалось найти финансирование на осуществление такого значимого проекта. Я поставил задачу провести все земельные работы до сентября. А пусконаладочные работы пройдут в январе 2024 года, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Начальник отдела капитального строительства МУП «Водоканал» Андрей Стаханов доложил главе города, что на объекте ежедневно ведут работы более 25 специалистов. Пусконаладочные работы будут проводить инженеры «Водоканала».

По словам Сергея Кравчука, тема экологии является важной, поэтому город на системной основе старается подходить к решению задач, становясь примером экологически ответственного региона.

Кроме того, возведение очистных сооружений позволит в дальнейшем заниматься благоустройством природных объектов. Сергей Кравчук прекрасно понимает, какие перспективы могут открыться после реализации данного проекта: это и жилищное строительство, и создание новых мест для отдыха горожан.

Всего на строительство ветки канализации было выделено 136 миллионов рублей, в том числе 66 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края. Из них 115 миллионов рублей отведены на проведение строительно-монтажных работ.

Мэр Хабаровска пообещал лично контролировать ход работ и совершать рабочие визиты на объект каждый месяц.