Жужжит и кусается: как бороться с комарами и мошками летом в Хабаровске Фото: Мария СОЛЕЕВА

Комары - одни из самых надоедливых насекомых. Они оставляют зудящие укусы и переносят опасные болезни. Чаще всего данная проблема встречается летом.

Чем опасны эти насекомые?

Во время укуса комар может передавать серьезные заболевания, такие как гепатиты. После одного укуса в организм человека попадает небольшое количество этих клеток. Укус мошки более болезненный, чем укус комара. Мошки откусывают кожу, что может вызвать серьезный отек и аллергическую реакцию.

Очень опасны эти насекомые для маленьких детей. У них не развит иммунитет к различным возбудителям, поэтому они могут сложнее переносить укусы.

Главной проблемой после укуса является зуд. Как бороться с ним?

- Крайне не рекомендуется расчесывать место укуса, есть вероятность занести инфекцию. Избавиться от зуда взрослому человеку могут помочь такие лекарственные средства, как «Фенистил гель» или антигистаминные (противоаллергические) мази «Фторокорт», «Синафлан» или «Акридерм». Для профилактики лечения укуса комаров у детей можно воспользоваться косметическими средствами «Мое солнышко» или «Гардекс». Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от нападения насекомых, перед выходом на улицу можно использовать аэрозоль «Маскетол» или крем «Гардекс», - рекомендует экс-врач-терапевт, фармацевт Алина Корева.

Как обезопасить свой дом от нашествия кровопийц?

Роспотребнадзор рекомендует в жилых помещениях использовать противокомариные (противомоскитные) сетки на окнах и дверях. Обрабатывать помещения инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использовать противокомариные инсектицидные спирали или стержни для обработки террас, веранд, туристических палаток. В нежилых помещениях для борьбы с комарами возможно использование инсектицидных шашек, таблеток, спиралей. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются отпугивающие средства против насекомых. В местах массового нападения комаров показано использование специальной защитной одежды.