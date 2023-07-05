Виталий Скрипкин: «Аборт - зло для всего человечества»

Виталий Скрипкин, кандидат медицинских наук, заведующий женской консультацией КГБУЗ Перинатальный центр, врач акушер-гинеколог Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Благовещенске 6 и 7 июля пройдет Восьмая Всероссийская конференция «Демографическое развитие ДВ и Арктики», на обсуждение будут вынесены главные вопросы и проблемы, связанные с динамикой численности населения. Одна из тенденций современной демографии в России - позднее материнство. Сейчас такое явление воспринимается окружающими гораздо проще, нежели раньше.

- Термин «старородящая» уже ушел. Во всем мире наиболее благоприятный период деторождения определен как золотой стандарт десятилетия, он ограничивается возрастом от 20 до 30 лет. Имеется в виду, что в этот период женщина наиболее активна репродуктивно, здорова и способна продолжать свой род, - рассказал Виталий Скрипкин.

Необходимо брать во внимание не только физическое здоровье, но и сопутствующие факторы, поэтому готовиться к беременности лучше заблаговременно.

- Для этого достаточно от трех до шести месяцев. Этот период дается для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни, обследовать хронические и наследственные заболевания, привести свое здоровье в нормальное состояние.

Все зависит от исходного состояния здоровья. Данные сроки отражают периоды формирования здоровых клеток и мужчины, и женщины, поэтому именно в этот период назначается витаминная терапия, пациенту объясняется необходимость здорового образа жизни, составляется ряд рекомендаций.

- При всем этом сейчас не существует абсолютных факторов, запрещающих планирование беременности. Существуют относительные противопоказания. Как правило, к ним относятся хронические заболевания, находящиеся в состоянии декомпенсации. Иногда беременность противопоказана при психических и онкологических заболеваниях. Такие случаи довольно часты в нашей практике. Особенно далеко шагнула исследовательская медицина в области онкозаболеваний, - отметил Виталий Скрипкин.

При хронических заболеваниях медицинские работники проводят беседы с пациентами, рекомендуют то или иное действие, чтобы сохранить собственное здоровье, но последнее слово всегда за семьей.

- Мы можем только рекомендовать, запретить не можем. Тем более в Хабаровском крае сейчас имеются на базе перинатального центра неонатальные консилиумы, которые привлекают специалистов разного профиля и очень аккуратно, в корректной форме объясняют семьям риски определенных патологий. В Хабаровске это существует уже больше 20 лет.

В связи с высоким уровнем развития здравоохранения большинство патологий и заболеваний можно обнаружить на раннем сроке. Повреждения генома ребенка определяются при помощи ультразвуковых исследований, наследственные заболевания - биохимического скрининга.

- Большинство пороков, связанных с врожденными заболеваниями, являются корригируемыми. Такие случаи мы отслеживаем на федеральных базах. Беременная направляется в тот или иной центр, родоразрешается, ребенок направляется в отделение, где проводится коррекция порока, если это требуется. Подобные методики практикуются и в перинатальном центре Хабаровска, если пороки скорректировать по силам здесь.

В любом случае самым важным аспектом остается обследование у специалиста на всех этапах. Например, в период зачатия организм настраивается на перестройку эндокринной, иммунной и прочих систем. Поэтому в этот момент важно отслеживать их правильную работу. Прерывание беременности на любом этапе приводит к сбою работы сразу нескольких систем организма.

- Аборт - колоссальный стресс для организма. Все это негативно отражается на репродуктивном состоянии и здоровье женщины. По статистике, до 15 процентов всех причин бесплодных браков - прерывание беременности по разным причинам.

В настоящее время существует программа в лабораториях, которая определяет готовность человека к вступлению в брак и зачатию. В подобных организациях можно проверить себя на наличие ЗППП.

- Сейчас к нам обращаются пациенты с целым букетом заболеваний и благополучно развивающейся беременностью. Мы уже давно убедились в том, что большинство инфекций не влияет на репродуктивный потенциал. Это определенным образом угрожает беременности и может вызвать врожденные заболевания, но зачастую не препятствует беременности. Есть заболевания, которые составляют исключение и могут иметь необратимые последствия, но нужно помнить о том, что при правильном и своевременном наблюдении и лечении шанс на успешную беременность есть всегда.