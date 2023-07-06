Делать нужно для людей: Сергей Кравчук лично проверил ремонт дорог в Хабаровске

Сергей Кравчук лично контролирует ход работ Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук всегда крайне внимательно относится к обращениям горожан. Во время подготовки объезда по городу мэр Хабаровска посмотрел, на какие участки дорог поступало больше всего жалоб. Одним из таких объектов стало дорожное покрытие на участке от Яшина до Советской.

- Очень много жалоб было на эту дорогу. Здесь большой трафик машин, которые едут к набережной стадиона имени Ленина, асфальт пришел в негодность. Ремонт дороги нужно завершить до 1 августа, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также глава города отметил, что в ходе ремонтных работ будет использован новый вид асфальтобетона, срок службы которого будет больше. Помимо этого, для более быстрого завершения работ этот участок будет перекрыт.

Мэр Хабаровска дал поручение управлению дорог и внешнего благоустройства по окончании ремонта нанести разметку от Серышева до Советской и оборудовать пешеходный переход к детскому саду.

В рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в 2023 году будут приведены в нормативное состояние более десятка улиц в частном секторе. Сергей Кравчук пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания.

- Даю поручение управлению дорог и внешнего благоустройства проработать вопрос с освещением на улицах, которые приведут в порядок в частном секторе. Это сделаем за счет бюджета города, - распорядился мэр Хабаровска.

Всего благодаря усилиям Михаила Дегтярева и Сергея Кравчука запланировано отремонтировать 46 участков дорожной сети города протяженностью более 30 километров. На эти цели было выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Слаженная работа администрации города и правительства региона приносит свои результаты. Ранее Хабаровск не видел такого объема проводимых работ.