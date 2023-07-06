«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Железнодорожник года» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В честь Дня железнодорожника «Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Железнодорожник года» Хабаровский край». Мы расскажем о людях, которые ежедневно занимаются перевозками пассажиров, грузов, создают прекрасный сервис в долгой дороге, следят за безопасностью, изучают и тестируют новаторские идеи, помогающие в развитии железнодорожного транспорта. Все они не только отличные работники, но и спортсмены, артисты, супруги, родители.

С историей каждого участника можно познакомиться в описаниях под фотографиями. Прием заявок и голосование пройдут с 10 июля по 6 августа. Конкурс будет проходить в нескольких номинациях:

- «Работник путевого хозяйства года»;

- «Начальник станции года»;

- «Машинист года»;

- «Диспетчер года»;

- «Энергетик года»;

- «Руководитель года».

В каждой номинации по наибольшему количеству голосов будет определен один победитель, а гран-при конкурса и звание «Железнодорожник года» получит тот, кто наберет больше всех голосов из всех номинаций.

За одну фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

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Положение о конкурсе «Железнодорожник года» Хабаровский край» (подробнее)