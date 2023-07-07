Комплексный подход и технологии: как строят новые дороги в Хабаровске

С 2017 года в Хабаровске отремонтировано более 300 километров дорог Фото: Администрация Хабаровска

Дорожная ситуация в краевой столице в корне начала меняться в 2017 году, что напрямую связано со стартом мероприятий в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги». Хабаровск смог привлечь федеральное финансирование на ремонт городских магистралей.

За шесть лет действия программы удалось выполнить работы почти на 7,8 миллиарда рублей. Такие большие средства пошли на капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью около 317 километров. В городе была установлена 31 система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, обустроены 82 перекрестка, восемь светофорных объектов, 13 пешеходных переходов к школьным учреждениям.

К началу 2023 года более 70 процентов дорог, в том числе включенных в состав агломерации, находятся в нормативном состоянии. На этот год администрацией города запланировано отремонтировать 45 участков улично-дорожной сети города общей протяженностью более 30 километров. Наиболее сложным объектом стал ремонт улицы Тихоокеанской на участке от Шелеста до Трехгорной протяженностью более трех километров.

- Дорожное строительство в Хабаровске развивается с каждым годом, причем семимильными шагами. Наша компания уже на протяжении многих лет сотрудничает с администрацией Хабаровска и реконструировала большое количество участков дорожной сети. Технологии также не стоят на месте. Учитывая сложные климатические условия, производители ресурсов постоянно улучшают технические характеристики используемых материалов для увеличения срока службы дорожного покрытия, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Гайер, генеральный директор дорожно-строительной компании «Благострой».

Помимо национального проекта, администрация города ведет ремонт и за счет местного бюджета. Примером таких программ стали «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014-2020 годы» и «Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2021-2030 годы». В их рамках своевременно выполняется организация городского освещения, содержание городских дорог и внешнее благоустройство.