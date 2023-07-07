Сергей Кравчук: «Наше будущее формируется сегодня»

Действующего главу Хабаровска Сергея Кравчука выдвинули кандидатом на пост мэра Фото: Администрация Хабаровска

Выдвижение действующего главы города на второй срок прошло в деловом режиме на конференции местного отделения партии «Единая Россия». Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Сергей Кравчук, выступая на мероприятии, подвел предварительные итоги своей пятилетней работы на посту главы краевой столицы. Он отметил, что Хабаровск сегодня является флагманом развития всего региона.

- Сегодня мы задаем тренды в строительстве и благоустройстве, экономике и бизнесе, образовании и культуре. Наше будущее формируется сегодня. Это то, как мы относимся к воспитанию подрастающего поколения и создаем условия получения качественного образования, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В своем выступлении мэр города обозначил цели и задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы. Среди них особый акцент был сделан на ликвидацию вторых смен в школах и создание новых мест в детских садах.

- Мы продолжим работу в рамках федеральных и региональных программ, а также тесно взаимодействовать с предпринимателями города. Хабаровск должен стать лидером во внедрении инновационных моделей образования, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Кроме того, в городе продолжат работу по замене и обновлению всех видов коммунальных сетей, общественного транспорта, а также благоустройству общественных и придомовых территорий.

В завершении своего выступления Сергей Кравчук напомнил, что в эти дни завершается работа по разработке мастер-плана краевой столицы, который станет дорожной картой по развитию краевой столицы на ближайшие годы.

- В нем будет раскрыт весь потенциал города, его основные точки роста. Хабаровск превратится в город самобытных и самодостаточных районов, где в нужные места можно будет добраться пешком всего за 15 минут, - подытожил мэр Хабаровска.