Все решил класс команд: «СКА-Хабаровск» не смог навязать свою игру «Локомотиву»

«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Локомотиву» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Отмена утреннего контрольного матча с московским «Велесом» позволила тренерскому штабу «СКА-Хабаровска» собрать основной состав команды с одним игроком, который находится на просмотре.

Противостояли дальневосточному коллективу футболисты «Локомотива», завершившие прошлый сезон в середине турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. «РЖД Арена» собрала местных болельщиков, поэтому звуковое сопровождение игры было на высоком уровне.

«Железнодорожники» вышли на матч в новом белом комплекте формы, в то время как подопечные Романа Шаронова появились на газоне в стандартной красно-синей форме. Судил встречу один из лучших арбитров страны - Сергей Карасев.

С первых минут команды решили действовать на высоких скоростях. Хозяева поля предпочитали атаковать через правый фланг. Первый удар по воротам был нанесен Максимом Глушенковым, но он прошел мимо. «СКА-Хабаровск» ответил дальним выстрелом Андрея Никитина.

На 10-й минуте Артема Дзюбу обокрали прямо в штрафной площади, не позволив создать опасный момент. Спустя считанные минуты счет на табло мог изменить полузащитник Артем Симонян. Точный навес Магомеда Мусалова пришелся прямо на голову хавбеку, но мяч пролетел мимо ворот.

Острая игра и неуступчивость в обороне с обеих сторон привели к тому, что на 22-й минуте игроки «СКА-Хабаровска» нарушили правила у своих ворот и выстроились в стенку для отражения штрафного удара. К мячу подошел Максим Глушенков и пробил левой ногой, спортивный снаряд по касательной задел игрока дальневосточной команды и приземлился в воротах. Вратарь Владимир Сугробов даже не успел отреагировать - 0:1.

До перерыва у обеих команд были шансы сравнять или увеличить счет, но то и дело хромала реализация. В начале второго тайма команды будто поменялись ролями. «СКА-Хабаровск» включил дополнительные скорости и активно лез в прессинг. Но это никак не отразилось на результате.

На 74-й минуте быстроногий Пиняев отправился в прорыв по правому флангу и отдал передачу в центр штрафной площади, куда набегал Сарвели. Игрок не промахнулся и аккуратно положил мяч в дальний угол - 0:2

Третий гол случился почти по такой же схеме. Проход Пиняева справа закончился навесом в штрафную площадь. Изидор сделал аккуратную скидку на Сильянова, который расстрелял ворота с расстояния одного метра. Как итог - 3:0 в пользу «Локомотива».

«СКА-Хабаровск» вынес много полезных уроков из товарищеского матча и уже готовится к первому матчу нового сезона против ярославского «Шинника», который пройдет 16 июля на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

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