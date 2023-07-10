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Общество10 июля 2023 8:09

Региональное отделение ЛДПР поддержало Сергея Кравчука на будущих выборах мэра Хабаровска

Партия не стала выдвигать своего кандидата
Кирилл ПИРОГОВ
Партия ЛДПР поддержала Сергея Кравчука на грядущие выборы мэра Хабаровска

Партия ЛДПР поддержала Сергея Кравчука на грядущие выборы мэра Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР прошла 6 июля в Хабаровске. Главной новостью мероприятия стала поддержка действующего главы города Сергея Кравчука на грядущих выборах мэра краевой столицы.

- Действующий мэр за пять лет прошел разные процессы, но результат работы - это рост экономики и численности населения. Безусловно, в городе есть проблемы, но в их решении мы помогаем администрации города, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края и лидер ЛДПР в регионе.

Впервые за несколько лет в Хабаровске можно наблюдать отсутствие острых политических конфликтов. В период с 2018 по 2020 год от «турбулентности» во власти страдали, в первую очередь, жители и развитие города. Сегодня невооруженным глазом можно наблюдать, что совместная работа краевых и городских властей приводит к положительным результатам.

Диалог в конструктивном ключе позволяет развивать большое количество проектов, которые поддерживаются на самом высоком уровне и обеспечиваются финансированием.

- В интересах Хабаровского края представители ЛДПР в Законодательной думе - многопартийном органе власти - приняли решение поддержать кандидатуру Сергея Кравчука на выборах мэра Хабаровска, - отметила Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы Хабаровского края.

Такой уровень поддержки от конкурирующей политической партии и лично от ее лидера в регионе говорит о высокой оценке работы мэра краевой столицы на своем посту и готовности продолжать продуктивную совместную работу в ближайшие годы.

Также стоит напомнить, что подобный политический прецедент имел место в 2021 году, когда аналогичное решение было принято партией «Единая Россия», которая не стала выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края.

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