Региональное отделение ЛДПР поддержало Сергея Кравчука на будущих выборах мэра Хабаровска

Партия ЛДПР поддержала Сергея Кравчука на грядущие выборы мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР прошла 6 июля в Хабаровске. Главной новостью мероприятия стала поддержка действующего главы города Сергея Кравчука на грядущих выборах мэра краевой столицы.

- Действующий мэр за пять лет прошел разные процессы, но результат работы - это рост экономики и численности населения. Безусловно, в городе есть проблемы, но в их решении мы помогаем администрации города, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края и лидер ЛДПР в регионе.

Впервые за несколько лет в Хабаровске можно наблюдать отсутствие острых политических конфликтов. В период с 2018 по 2020 год от «турбулентности» во власти страдали, в первую очередь, жители и развитие города. Сегодня невооруженным глазом можно наблюдать, что совместная работа краевых и городских властей приводит к положительным результатам.

Диалог в конструктивном ключе позволяет развивать большое количество проектов, которые поддерживаются на самом высоком уровне и обеспечиваются финансированием.

- В интересах Хабаровского края представители ЛДПР в Законодательной думе - многопартийном органе власти - приняли решение поддержать кандидатуру Сергея Кравчука на выборах мэра Хабаровска, - отметила Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы Хабаровского края.

Такой уровень поддержки от конкурирующей политической партии и лично от ее лидера в регионе говорит о высокой оценке работы мэра краевой столицы на своем посту и готовности продолжать продуктивную совместную работу в ближайшие годы.

Также стоит напомнить, что подобный политический прецедент имел место в 2021 году, когда аналогичное решение было принято партией «Единая Россия», которая не стала выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края.