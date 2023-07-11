Сергей Кравчук: «Будем принимать любые меры, чтобы жителям Хабаровска было комфортно»

Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» охватывает все большее количество жителей Хабаровска Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Федеральная программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» объединила большое число жителей Хабаровска, желающих благоустроить территории возле своих домов. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично контролирует процесс ведения ремонтных работ и дает оценку подрядным организациям и управляющим компаниям, которые вызвались проводить реконструкцию.

Первым объектом по пути следования главы города стала территория, объединяющая сразу четыре дома на улице Ленинградской. Работы здесь начались в июне 2023 года и были разделены на два этапа. На завершении первого этапа работ и побывал Сергей Кравчук.

Все больше детских площадок появляется в Хабаровске Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- Мы сегодня завершили первый этап. Жители захотели песчаное покрытие на детской площадке. Несмотря на то, что хабаровчанам предложили безопасное прорезиненное покрытие, собственники остались на своем, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На втором этапе работ подрядчику предстоит выполнить высадку зеленых насаждений вместо тех, которые ранее были спилены для проведения работ. Также осталось провести асфальтирование проезда между домами.

Сергей Кравчук не упустил момент поинтересоваться мнением местных жителей о преобразившейся придомовой территории.

- Мы давно ждали момент улучшить двор. К нам прислушались и сделали именно так, как пожелали жильцы. Сегодня здесь очень много маленьких деток, которым есть где проводить время. Малые архитектурные формы позволяют увлечь не только малышей, но и подростков. Вечером даже пенсионеры приходят позаниматься на новых тренажерах. Глаз радуется, - поделилась впечатлениями Анастасия, местная жительница.

Сергей Кравчук отметил, что управляющей компании к осени следует разработать план по высадке новых деревьев взамен старых вязов. Также глава города дал поручение главе Центрального района разобраться с бесхозными гаражами во дворе, которые представляют повышенную опасность.

Следующим пунктом стала большая дворовая территория на улице Мухина, ремонт которой не проводился не один десяток лет. Жители неоднократно писали обращения по поводу неудовлетворительного состояния дворовых проездов. На это сразу же обратил внимание и мэр города.

- Есть определенные вопросы к заезду во двор со стороны Уссурийского бульвара. Рядом с детским садом находятся гаражи, которые совсем не красят территорию. Будем решать, что с ними делать, основываясь на мнениях собственников, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Осмотрев фронт работ, глава города заметил недоработки со стороны как подрядчика, выполняющего ремонт по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», так и управляющей компании, которая допускает распространение несанкционированной рекламы на входных группах домов.

Сергей Кравчук дал поручение своим заместителям разработать план по устройству заезда во дворы с привлечением профильных специалистов, которые дадут оценку правильности установки ливневой канализации.

Мэр Хабаровска заявил, что новая баскетбольная площадка начнет работу с 1 сентября Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Завершающей точкой объезда стал будущий спортивный объект, возводимый по трехстороннему договору между муниципалитетом, краем и благотворительным фондом. Некоммерческая организация известного баскетболиста Андрея Кириленко обустроит баскетбольную площадку с профессиональным покрытием для любителей этого вида спорта и безвозмездно передаст ее городу уже 1 сентября этого года. «Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска» уже обязалась обеспечить бесплатный доступ для любителей баскетбола и установить режим работы спортивного объекта.

- Наконец осуществилась мечта любителей такого вида спорта как баскетбол. Хочется поблагодарить организацию и лично Андрея Кириленко, который приехал в Хабаровск и решил реализовать данный проект. На этой площадке сможет играть любой желающий, - отметил Сергей Кравчук.