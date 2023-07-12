Более 2800 педагогов получили открытки с благодарностями в Хабаровском крае

Любой желающий может поблагодарить своего учителя и наставника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийская акция «Спасибо учителю» приурочена году педагога и наставника. Каждый житель Хабаровского края может принять в ней участие и выразить свою благодарность своим преподавателям за их профессионализм, внимание и поддержку.

Стать участником акции можно несколькими способами: лично встретиться с преподавателем, совершить видео- или аудиозвонок, а также опубликовать благодарность в социальных сетях с хештегом #СпасибоУчителю.

Организаторы запустили сайт спасибоучителю.рф, где можно заполнить и отправить открытку с благодарностями и пожеланиями. Сегодня уже более 2800 выпускников и школьников из Хабаровского края отправили открытки своим учителям.

- В регионе трудятся талантливые, целеустремленные и творческие люди, для которых профессия стала настоящим призванием и делом всей жизни. Каждая открытка обязательно найдет своего адресата, - прокомментировали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Основная миссия данного мероприятия - признания особого статуса работников сферы образования. В течение всего года на территории края продут более 100 мероприятий, миссия которых повысить престиж профессии учителя.