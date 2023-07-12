Без купюр и заготовок: Сергей Кравчук ответил на вопросы жителей Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ответил на волнующие горожан вопросы Фото: Администрация Хабаровска

Городские власти не отстают от краевых коллег и стараются контактировать с жителями в удобном для них формате. Глава Хабаровска Сергей Кравчук вышел в прямой эфир в социальных сетях. За час мэру удалось ответить на 37 вопросов различной проблематики: от ремонта дорог до благоустройства территорий.

В ходе эфира Сергей Кравчук продемонстрировал, что он погружен во все сферы городской жизнедеятельности. На каждый вопрос у главы города были развернутые ответы и план действий, как решить ту или иную проблему.

Например, жители города пожаловались на состояние хабаровского автовокзала. На территории расположилось большое количество ларьков, а качество дорог оставляет желать лучшего.

- Сегодня управление дорог и внешнего благоустройства разрабатывает проект реконструкции прилегающей территории к привокзальной площади. Сама же площадь принадлежит частному лицу. По их проекту также предусмотрен демонтаж торговых конструкций. Этот вопрос находится под моим личным контролем. Реализация же проектов намечена на 2024 год, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Такую открытость и готовность идти на прямой диалог с жителями сегодня встретишь не в каждом городе. В Хабаровске же эти тренды только усиливаются. Одним из таких примеров можно считать создание общественных советов по развитию Хабаровска. В них жители города смогут решать, какой в будущем должна быть краевая столица.

Некоторые вопросы касались подготовки города к будущей зиме и текущему ремонту тепломагистралей.

- Подготовка города к зиме ведется. Средств для замены всех систем хватает. Мы идем с опережением графика по замене теплотрасс и электрических сетей. В некоторых районах сейчас может отсутствовать водоснабжение из-за аварийных работ на ТЭЦ, - ответил Сергей Кравчук.

Мэр города отметил важность совместной планомерной работы с правительством Хабаровского края во многих аспектах. Так, до конца года в городе заменят троллейбусы. Часть из них уже курсирует по улицам города. Еще несколько машин с возможностью автономного хода появятся чуть позже.