Ее обугленное тело лежало в машине: находка грибника вскрыла жестокую правду об исчезновении женщины из Хабаровска

Почти полностью сгоревшее тело молодой хабаровчанки нашли в лесу в окрестностях Красноярска Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Романтическое путешествие двух влюбленных людей обернулось трагедией. Несколько дней назад тело 20-летней хабаровчанки нашли в лесу… под Красноярском! О страшной находке сообщил полиции грибник, в тот день он ходил по лесу близ деревеньки Свищево в Березовском районе, тревогу забил, когда заметил полностью сгоревшую машину, а внутри - обугленные кости человека.

УЕХАЛИ МОЛЧА

Возлюбленный погибшей - 27-летний парень, уроженец Средней Азии. В Сети уже фигурирует его имя - Хадиятуллои Сахобиддин, но пока нельзя сказать наверняка, что эти данные достоверны. Как стало известно «КП» - Хабаровск», парень встречался с 20-летней хабаровчанкой, между ними была любовная связь, однако до женитьбы дело так и не дошло.

Еще в конце июня пара неожиданно для всех исчезла, и оба перестали просто выходить на связь. Первым тревогу забил отец парня - обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже сына и его девушки.

Тем временем влюбленные уже колесили по стране на собственной машине и успели добраться до Сибири. 7 июля «Ладу» с хабаровскими номерами заметили в Красноярске, а затем след снова простыл. Зачем пара поехала так далеко, что между ними произошло, и что стало причиной гибели совсем еще молодой девушки? Ответы на эти вопросы будет искать следствие.

МАШИНУ НАШЕЛ ГРИБНИК

9 июля мужчина из Свищево отправился за грибами, тогда он и предположить не мог, что поход закончится дачей показаний полицейским. В лесу, примерно в пяти километрах от деревни, он заметил нечто странное - на опушке стоял полностью сгоревший автомобиль отечественной марки «Лада-Приора». Это показалось мужчине необычным, и он решил изучить находку.

Машину обнаружил грибник и забил тревогу Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Подойдя ближе, грибник заглянул внутрь, и увиденное повергло его в ужас - на сиденье лежали человеческие останки - человек сгорел, на скелете уже не осталось и малой части мягких тканей, и в тот момент было непонятно, кто это - мужчина или женщина. Грибник позвонил в полицию и сообщил об увиденном, на место отправились специалисты.

- В результате осмотра мета происшествия следователями СК установлено, что смерть человека носит криминальный характер. Регистрационные знаки на транспортном средстве отсутствовали, - так сказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

УБЕГАЯ, ПРИХВАТИЛ НОМЕРА, НО НЕ УЧЕЛ НЮАНСА...

По данным ведомств, девушка погибла насильственной смертью. Правоохранители предполагают, что мужчина убил возлюбленную и скрылся с места преступления, прихватив с собой номера машины, чтобы его не нашли. Однако хабаровчанин не учел, а может быть и не знал, что у каждого автомобиля есть индивидуальный номер, так называемый ВИН, по нему-то и было определено, кому принадлежала машина, и то, что зарегистрирована она в Хабаровском крае.

- Оперативники УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю и МО МВД России «Березовский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след предполагаемого злоумышленника. Выяснилось, что он успел купить билеты на самолет до Москвы через Новосибирск, - сообщили в следкоме.

«ДА, Я ЕЕ УБИЛ!»

Накануне горе-любовника поймали в аэропорту Москвы, как раз когда он прилетел из Новосибирска. Его вернули в Красноярск для разбирательств. 13 июля состоится допрос, но у органов уже есть основания полагать, что мужчина причастен к смерти девушки.

Хабаровчанина поймали в аэропорту в Москве Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На предварительной беседе хабаровчанин признался, что действительно убил свою сожительницу. Но многие вопросы пока остаются открытыми: зачем они поехали в Сибирь и что послужило поводом для убийства второй половины, при каких обстоятельствах он жестоко расправился с девушкой, была ли это ревность или порыв гнева во время ссоры? Все это будет выяснять следствие. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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