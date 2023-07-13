Сергей Кравчук ответил почти на 40 вопросов жителей Хабаровска в ходе прямого эфира

Мэр Хабаровска ответил на 37 вопросов в ходе прямого эфира Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук не словом, а делом доказывает, что открыт для любого жителя города. При любой удобной возможности глава Хабаровска старается самостоятельно встретиться с местными жителями, обсудить проблемы и придумать пути их решения.

В ходе прямого эфира мэр Хабаровска зачитывал острые и не всегда удобные вопросы, касающиеся жизни города. Такой подход со стороны чиновников не часто встретишь в других регионах России, поэтому жители Хабаровска могут без труда пользоваться возможностью доносить мэру о любой проблеме.

- На посту мэра Сергею Анатольевичу приходится заниматься не только вопросами местного самоуправления, но и решать проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции и СВО. Меры, которые были предприняты городской администрацией, такие как снижение и рассрочка по арендной плате, безвозмездное предоставление торговых площадок и другие помогли сохранить бизнес в эти нелегкие времена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Жукова, директор «Союза деловых женщин».

Многие жители города отмечают, что мэр является очень демократичным человеком и старается решать вопросы сразу же.

- От общественной палаты поступило предложение об открытии центров поддержки бизнеса в каждом районе города. Отрадно видеть, что оно переросло в создание советов по развитию Хабаровска, куда могут войти различные представители районов.

Кроме того, во время прямого эфира Сергей Кравчук особое внимание уделил благоустройству города и существующим программам финансирования.

- Большое количество людей внимательно слушали ответы на вопросы, которые волнуют всех. Например, которые касаются программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Во дворе дома, в котором я живу, благодаря ей в 2023 году была построена новая детская площадка, где сегодня полно маленьких детей и обустроены комфортные места для пенсионеров.