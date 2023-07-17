Лотосы росли в мезозойский период при динозаврах Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Проезжая Галкино под Хабаровском, нельзя даже заподозрить, что чуть в глубине, миновав два садовых товарищества, можно выйти на невероятной красоты место. Здесь растут лотосы Комарова, редчайшие краснокнижные цветы. Их розовые бутоны только-только начали распускаться, а значит, вскоре сюда начнут толпами приезжать люди, желая сфотографироваться на фоне яркого розового буйства, запечатлеть бутоны на холсте или просто полюбоваться первозданной красотой.

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Увидеть королевство розовых бутонов может любой желающий, главное правило - не нарушать спокойную жизнь цветов. На озере нельзя мусорить (впрочем, как и в любом другом месте), нельзя рыбачить, купаться или пытаться сорвать редкий цветок - лотосы сразу же погибают.

Эти растения достаточно высокие, человека среднего роста среди них можно и не заметить. Цветение начинается в июле и продолжается до середины августа. Правда, каждый лотос цветет всего один день и затем опадает, но от него остается коробочка с семенами. Благо цветы распускаются словно по очереди, а не все разом. За счет этого любоваться видом можно почти месяц.

Лотос живет всего один день Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОЗЕРА ЛОТОСОВ

Найти этот уголок непросто, но можно. Озеро находится в 3,5 километра от села Галкино и проходит аккурат между двумя садовыми товариществами - «Октябрь» и «Октябрь-2». Выезжать из Хабаровска нужно через аэропорт и ехать до Галкино, это около 30 километров. Затем в самом селе, не доезжая администрации, свернуть направо, как раз это и есть путь к товариществам.

До самого озера можно только дойти, машину придется оставить перед въездом в товарищество. Дорога там не асфальтирована, к самому озеру проехать не разрешат сторожа товарищества.

После того как вас пропустили на шлагбауме, путь держать нужно мимо улиц Виноградной и Приозерной. Следуя по дороге, можно выйти как раз к озеру. С этой точки взору открывается чудесная картина с лотосами.

Эти цветы невероятно красивы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЛОТОСЫ РОСЛИ ПРИ ДИНОЗАВРАХ

Лотосы Комарова - одно из семи чудес Хабаровского края. Множество полезной информации о цветах знают гиды, устраивающие целые экскурсии на это озеро. Главным фактом о растении остается то, что они росли еще сто миллионов лет назад, в мезозойскую эру.

Лотосы – одно из семи чудес Хабаровского района Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Цветок способен выживать даже в ледниковый период, его семена не промерзают, они просто впадают в анабиоз и замедляются, ждут своего часа и снова вырастают. При этом они привереды - ненавидят грязную воду, ранимые и быстро умирают, если их обрывать. Если лотос срезать, он уже никогда не раскроет свой бутон.

А еще они не любят пасмурную и промозглую погоду. Они просто не распускаются, каждый цветок чувствует, когда ему можно и нужно расти, и делает это невероятно красиво.

Лотосы не любят плохую погоду, выбирают для жизни только благоприятные условия Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Лотосы Комарова занесены в Красную книгу страны и являются исчезающим растением. Поэтому во имя их жизни здесь, на озере, не устраивают туристические точки, не асфальтируют дороги, не разбивают зоны отдыха и не ставят палатки с мороженым. Цветам нужна своя природа, свой комфорт, который нарушать ни в коем случае нельзя, иначе регион может лишиться этого чудесного цветка навсегда.

Срывать лотосы ни в коем случае нельзя, цветок сразу погибает Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

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