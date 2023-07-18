Изношенные тепломагистрали Хабаровска получают новую жизнь

После ремонта компания осуществляет полное восстановление благоустройства Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Хабаровские морозы, пусть ими уже и не удивить местных жителей, тем не менее каждый год резко обрушиваются на город. Поэтому, следуя поговорке о том, что сани нужно готовить летом, теплые весенние и летние месяцы в столице Хабаровского края традиционно посвящены подготовке к зиме. Чтобы каждый дом к приходу минусовых температур был обеспечен теплом и горячей водой, все тепломагистрали должны находиться в исправном состоянии. Об этом заботится СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входящая в ПАО «РусГидро»).

Хабаровчане, проживающие в районе площади Серышева, уже могут быть спокойны за грядущую зиму. Ремонтные работы тепломагистрали ТМ-21 в районе ТЦ «Счастье», главной целью которых было обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и горячей воды, были в полном объеме завершены уже в начале июля. Демонтированная парковка торгового центра, а также вскрытые трамвайные пути, естественно, не могли не сказаться на комфорте местных жителей, поэтому скорость, с которой была проделана работа, впечатляет. Приступив в конце апреля, весь ремонт участка протяженностью 280 метров вместе с восстановлением благоустройства удалось завершить уже в начале июля - на три с половиной месяца раньше заявленных сроков.

Специалисты пророчат отремонтированным объектам долгую службу без повреждений Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- В предыдущие годы по периоду испытательных работ на участке регулярно возникали аварийные ремонты. В данный момент произведены плановые работы, которые исключают дальнейшее появление аварий. После ремонта на участке появились новая брусчатка, декоративная плитка и асфальтовое покрытие, - рассказал Василий Якименко, инженер отдела ремонтов СП «Хабаровские тепловые сети».

В ходе замены защитной гильзы была использована дополнительная изоляция, которая позволит сохранить дееспособность гильзы, а, значит, и целостность участка минимум на 30 лет. В следующем году планируется продолжить работы на участке, продвигаясь вдоль по улице Серышева.

На финишной прямой находятся работы по улице Ким Ю Чена, где на участке протяженностью 900 метров магистральных сетей провели замену трубопровода диаметром 630 миллиметров. Участок представляет большую важность для жителей Центрального района.

На финишной прямой находятся работы по улице Ким Ю Чена Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Необходимость включения данного участка в перечень проведения плановых капитальных ремонтов обусловлена повышенным уровнем аварийности, возникшим после технологических повреждений, которые фиксировались в ходе гидравлических испытаний на протяжении нескольких лет.

- Ежегодно мы фиксировали на участке три-четыре повреждения, поэтому для надежного обеспечения теплоснабжения работы были включены в план. Сложность представлял вопрос логистики, так как мы старались вести работы с наименьшим дискомфортом для автолюбителей. Для этого весь комплекс работ был разделен на четыре этапа, где мы сработали с опережением сроков. Кроме того, в целях сокращения неудобств мы приступаем к работе только после согласования с профильными управлениями администрации города Хабаровска, - пояснил Антон Чупов, заместитель главного инженера СП «ХТС».

Ремонт закончили на три с половиной месяца раньше заявленных сроков Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Замененный трубопровод, по словам специалистов, прослужит около 25 лет. Сегодня на участке завершается восстановление благоустройства - обратная засыпка и укладка нижнего слоя асфальтового покрытия. Полностью беспрепятственное движение по улице Ким Ю Чена планируется возобновить к 1 августа.

В рамках комплексного проведения работ в прошлом году ремонт был произведен по территории до ТЦ «Магазины Радости». В этом году ремонт охватил территорию по улице Нагишкина и дома по улице Ким Ю Чена. Средства, затраченные на работы по участку, составили около 80 миллионов рублей.

Еще один объект, который удостоился особого внимания Хабаровских тепловых сетей в этом году, - тепломагистраль ТМ-18 на улице Гамарника, где в плановом порядке трубопровод протяженностью 560 метров будет увеличен с 500 до 700 миллиметров. Причина увеличения диаметра для пропуска большего объема воды - возросшее число потребителей, проживающих в Центральном районе.

На ремонт 11 участков в этом году направлено около 850 миллионов рублей Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Как пояснил представитель работающей на объекте подрядной организации Юрий Кольцов, участок страдает от высокого уровня грунтовых вод. Таким образом, вода попадает в лотковый канал, что приводит к коррозии трубопровода. Это послужило причиной быстрой изношенности, поэтому, для предотвращения подобных последствий в будущем, было принято решение о дополнительной гидроизоляции лоткового канала, а труба, в свою очередь, будет фиксироваться неподвижной опорой.

Принятые меры, как заверяют эксперты, смогут гарантировать до 30 лет бесперебойной службы трубопровода. Сейчас на месте работ вырыта траншея, ожидающая выкладки лотков, куда затем будет закладываться труба увеличенного диаметра. В разное время на участке трудятся до 30 человек. Установленный срок завершения сборки трубопровода в металле - 15 августа. Затем строители приступят к восстановлению благоустройства, и уже в середине сентября ремонт будет полностью завершен.

Усилиями СП «Хабаровские тепловые сети» в 2023 году новую жизнь получат 11 участков, где в общей сложности будет заменено около семи километров трубопроводов, а также порядка двух километров теплоизоляции. На весь комплекс работ выделено порядка 850 миллионов рублей.