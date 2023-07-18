Михаил Дегтярев договорился о строительстве металлургического комбината в Солнечном районе Фото: Telegram/@Degtyarev_Info

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил оловодобывающий рудник «Молодежный» в Солнечном районе. Глава региона оценил мощности и перспективы предприятия, которое благодаря поддержке властей строит масштабные планы на будущую работу.

На ВЭФ-2023 ПАО «Русолово» планирует подписать соглашение с губернатором о строительстве третьего в регионе металлургического комбината. Сейчас предприятие заточено под добычу ценной руды. Соглашение позволит ему наладить полный цикл самостоятельного производства.

На данный момент олово остается одним из дефицитных товаров в мире. Спрос на 10 процентов превышает количество производимого материала. Дав старт строительству завода по производству олова и руды, Хабаровский край сможет выйти на мировой рынок.

Предприятие обладает большой историей. С 2012 года ПАО «Русолово» начало налаживать процесс добычи руды. На сегодняшний день компания добилась устойчивой слаженной работы, нарастила мощность и увеличила показатели производства. Благодаря инвестициям, смогла создать дополнительные рабочие места для 159 жителей края. Всего ей удалось привлечь более миллиарда рублей на модернизацию и расширение производства.

- Чтобы сохранить растущую динамику показателей добычи стратегически важного для страны ресурса, оловодобывающим предприятиям предоставлена возможность воспользоваться механизмами поддержки, предусмотренными в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, - сказал Михаил Дегтярев.

Региональные власти оказывают всестороннюю поддержку инженерному кластеру. Чтобы бизнес мог наращивать темпы роста, в крае улучшают уровень подготовки будущих специалистов, а также увеличивают число промышленных предприятий. Эти меры в совокупности, несмотря на санкционное давление, позволяют производствам поставлять товары высококлассного качества не только внутри региона, но и за его пределами.

- Для решения кадровых вопросов в 2023 году появятся новые образовательные программы в Комсомольске и в Хабаровске. Соглашение об их запуске будет подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

ПАО «Русолово» станет первым комбинатом по производству металлического олова на постсоветском пространстве. Его запуск запланирован на 2027 год. Проект станет ключом к решению проблемы дефицита этого вида сырья в различных промышленных сферах страны.

Напомним, о строительстве на территории края металлургического комбината Михаил Дегтярев договорился во время проведения ПМЭФ. Инвестиции в объект составят до полутора триллиона рублей. Таким образом планируется увеличить общий промышленный индекс региона и, как следствие, ВРП. Эти поэтапные шаги позволяют главе региона, зарекомендовавшего себя грамотным лоббистом, обеспечивать надежный рост экономики Хабаровского края.