Несмотря на санкции: поддержка талантливой молодежи продолжается в Хабаровском крае

Выплаты стипендий начнутся уже 1 августа Фото: Правительство Хабаровского края

Работа краевого правительства во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым показывает, что власть не намерена забывать про поддержку людей, под каким бы экономическим давлением ни находилась страна. Шаг за шагом вводятся меры поддержки для участников СВО и членов их семей, а также повышаются стипендии для отличников учебы. Теперь денежное поощрение ожидает и детей, достигших успехов в культуре и области искусств.

Распоряжением главы региона Михаила Дегтярева 30 достойнейших юных жителей, ярко проявивших себя с творческой стороны, в течение года будут каждый месяц получать поощрение в виде стипендии.

Соответствующий документ подписан губернатором, в связи с чем выплаты стипендий стартуют уже с 1 августа 2023 года. Среди тех, кто смог войти в заветную тридцатку - ученики школ искусств, а также участники творческих коллективов не только из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но и муниципалитетов края - Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского, Ванинского и Амурского районов.

Выявление и дальнейшая самореализация молодых талантов региона требуют планомерной работы при помощи создания дополнительной мотивации тянуться к новым вершинам.

- Получение губернаторских стипендий служит не только признанием таланта, но и дополнительным стимулом для молодежи, вдохновляя ее на дальнейшее развитие и достижение новых высот в своей творческой деятельности, - подчеркнул Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Действие новой материальной меры поддержки - один год, а отбор проходит по итогам учебного периода. На получение стипендии вправе претендовать учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также участники художественной самодеятельности, чьи имена прогремели на творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах.

Выдвижение наиболее заслуженных кандидатов ложится на плечи руководителей региональных творческих конкурсов и членов жюри. Свое слово в выборе кандидатур имеют и администрации городских и сельских поселений. В этом году 30 детей были выбраны из 79 заявок.