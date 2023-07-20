Сергей Кравчук лично проверил качество ремонта дорог и тротуаров Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает неустанно следить за улучшением качества жизни жителей города. В частности, в поле зрения главы оказались просьбы горожан проверить ремонт дорог и тротуаров. Мэр лично отреагировал на обращения и 20 июля провел рабочую поездку. Приоритетной задачей стал контроль благоустройства территорий.

- В последнее время на тротуары было много жалоб от жителей Центрального района. Депутаты Хабаровской городской думы поддержали наше предложение направить на ремонт пешеходных зон 50 миллионов рублей из городского бюджета по муниципальной программе приведения в нормативное состояние тротуаров и пешеходных дорожек, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

По мнению мэра, каждый выделенный рубль должен быть направлен на благо города. Не только на целостный облик, но и устройство отдельных дворов и переулков. Так, были осмотрены тротуары от дома №27 до дома № 33 на Ленинградской. Здесь работы уже подходят к финалу. Местные жильцы отмечают, что проход во двор стал намного удобнее.

- Нам очень важно мнение жителей. Действительно здесь подрядчик постарался. Но чуть дальше - разбитый бордюр. Я понимаю, что он находится на участке, который не вошел в смету. Но все же это не дело – он портит весь вид.

Мэр поручил подрядчику произвести дополнительные работы и отремонтировать участок вплоть до перекрестка. Не менее важной в будущем станет проверка, как выполнено поручение. Сергей Кравчук лично общается с жителями отдельных районов, чтобы узнать, довольны ли они проделанным ремонтом и нововведениями. Только так можно убедиться, что изменения выполнены в реальности, а не только на бумаге.

- Все должно делаться для людей. Когда человек чувствует себя комфортно на той или иной территории – он счастлив. Основа нашей работы – человекоцентричность, об этом говорят и губернатор края Михаил Владимирович Дегтярев и полпред Президента в ДФО Юрий Петрович Трутнев. Наша задача – совместными усилиями делать город комфортнее, - подчеркнул Сергей Кравчук.

На этом фронт работ в городе не закончится. Мэр и губернатор продолжают привлекать в столицу финансовые вложения, которые направляются на выполнение единой цели – сделать город лучше. И это касается разных объектов: от больших дорог до маленьких скверов.

Так, уже возложен новый тротуар у библиотеки имени Наволочкина. Сейчас же работы ведутся у школы № 33. Здесь отремонтируют лестницу и установят пандус. Уже отремонтирован переулок Батарейный, где сделали дорогу и обустроили тротуары. На улице Истомина после обращения жителей полностью поменяют брусчатку, работы здесь ведутся и будут выполнены по графику.

- Мы увидели, как глава города по заслугам оценивает старания подрядчиков. Там, где есть огрехи, Сергей Анатольевич дает оперативные поручения по их устранению. Мы со своей стороны будем активно вовлекать жителей, чтобы осуществлять общественный контроль, - сказал Юрий Березутский, председатель общественного совета по развитию Центрального района.

Рабочие поездки по районам города – неотъемлемая часть задач главы Хабаровска. Он продолжит личные встречи с жителями, проверку и контроль выполняемых поручений. Это позволяет мэру не только оценивать текущее состояние объектов в каждой локации, но и оперативно решать срочные задачи и проблемы, чтобы в городе было по-настоящему комфортно жить.