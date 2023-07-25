Сергей Кравчук обсудил с жителями конкретные шаги по переселению из аварийного жилья

В июле началось расселение домов по улице Гоголя Фото: Администрация Хабаровска

Будучи жителем Хабаровска, мэр города Сергей Кравчук не меньше остальных заинтересован в скорейшем избавлении столицы края от бараков. Сегодня, в рамках реализации мастер-плана и крупных федеральных проектов, перед Хабаровском открываются новые горизонты развития, поэтому исчезновение засилья бараков станет настоящим подарком для жителей города.

Накануне мэр Хабаровска отправился к баракам по улице Гоголя 10, 10А, где пообщался с жителями аварийных домов и застройщиками, которые занимаются вопросом расселения аварийного жилфонда.

- Интересы и мнения жителей для нас важнее, чем интересы застройщиков. Поэтому при переселении застройщики обязаны учитывать пожелания людей. Это самая главная задача программы комплексного развития территорий жилой застройки, - заявил Сергей Кравчук.

Как поясняют представители застройщика, расселение стартовало в июле, и в процессе хабаровчанам предлагаются на выбор разные варианты для дальнейшего проживания.

- Сейчас все жильцы этих аварийных домов уведомлены о начале расселения. На данный момент наша компания предоставила благоустроенное жилье владельцам одной квартиры и двух нежилых помещений по адресу Гоголя, 10А. Сейчас продолжаем работать в этом направлении, - рассказала Анна Масукова, руководитель филиала компании-застройщика.

По условиям договора с застройщиком, новые жилые помещения получат 50 человек, которые поселятся в 21 квартире. Сегодня комплексное развитие территорий осуществляется застройщиками в 13 участках города.

На встрече с мэром пообщались жители, которые уже обустраиваются в новом жилье после переселения из дома по улице Нагишкина. Работой застройщика обладатели новой квартиры остались довольны.

- У нашей семьи было несколько вариантов на выбор. Представители фирмы смогли подобрать нам трехкомнатную квартиру. Сейчас у нас комфортные условия и места хватает всем, - поделилась одна из семей.

Глава города также отметил вклад краевого правительства в эффективное расселение аварийного жилфонда. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, реализуется на территории краевой столицы с 2019 года, и на сегодняшний день уже 837 человек переехали из 294 помещений.