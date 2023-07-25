Михаил Дегтярев: Жители Хабаровского края не желали оставаться в стороне от восстановления Новороссии и Донбасса

25 социально значимых объектов восстановлено с прошлого года Фото: Правительство Хабаровского края

Город воинской славы Дебальцево, который с мая 2022 года находится под шефством Хабаровского края, продолжает заново отстраиваться силами дальневосточного региона России. Губернатор края Михаил Дегтярев накануне вернулся из рабочей поездки в город ДНР, где осмотрел, как продвигаются восстановительные работы.

Глава региона напомнил, почему Хабаровский край взял шефство над Дебальцево.

- Наше решение о помощи пострадавшему региону, прежде всего, было продиктовано поручением президента России Владимира Владимировича Путина. Кроме того, жители Хабаровского края также не желали оставаться в стороне от восстановления Новороссии, Донбасса. За год с небольшим сделано уже очень многое, - рассказал Михаил Дегтярев.

Особое внимание в ходе работ в Дебальцево власти уделяют восстановлению «инфраструктуры детства». По глубокому убеждению губернатора, дети не должны лишаться детства из-за боевых действий, поэтому сегодня в приоритете - восстановление в городе социальных объектов для детей. При этом, восстановление инфраструктуры детства направлено еще и на тех, кто вынужденно покинул родной город, но уже готов вернуться с детьми обратно.

Так, с прошлого года удалось восстановить уже 25 объектов. В порядок привели детский сад «Ладушки», центр детского и юношеского творчества, библиотеку, где хранятся 175 тысяч книг, а также семь объектов ЖКХ и 15 объектов дорожного хозяйства. В настоящее время продолжается капитальный ремонт школы на 280 мест, а на территории детского сада «Звездочка», который способен принимать 180 воспитанников, ведутся работы по благоустройству. Кроме того, с нуля возводится спортивная площадка, которая по выбору местных жителей будет носить название «Амур».

Как рассказал губернатор, школа в Дебальцево может получить имя одного из жителей Хабаровска, достойно проявивших себя во время Великой Отечественной войны.

- Попрошу наших историков уделить этому вопросу особое внимание, чтобы подчеркнуть связь поколений и наших регионов – Хабаровского края и Донбасса, - заявил Михаил Дегтярев.

В ближайшее время планируется завершить работы на площадке спортивного комплекса «Локомотив», поврежденного в феврале 2023 года. Губернатор отметил, что план дальнейшему по восстановлению Дебальцево уже разработан на 2024 и 2025 годы. Именно вопросы реализации дальнейших мер поддержки легли в основу встречи Михаила Дегтярева с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, специально прибывшим в Дебальцево из Донецка. Как подчеркнул временный руководитель ДНР, вклад Хабаровского края в возрождение территории останется с местными жителями на десятилетия.

Губернатор по итогам совещания пригласил делегацию республики во главе с руководителем ДНР в Хабаровский край. Стоит отметить, что связь регионов продолжится в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур», где примут участие ребята из Дебальцево.