Почти полтора миллиарда рублей получили семьи с детьми в Хабаровском крае

В рамках проекта помощь оказывается как семьям с детьми, так и страдающим бесплодием Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе личных встреч президент России Владимир Путин неоднократно давал понять, что полностью доволен работой Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края. Этой же позиции придерживаются Михаил Мишустин и Юрий Трутнев. Подобная поддержка на федеральном уровне позволяет Хабаровскому краю находиться в числе первых регионов при рассмотрении заявок на выделение средств в рамках национальных проектов.

Так, сумма, которую край получил в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в период с января по июнь 2023 года, составила 1,4 миллиарда рублей. Однако в министерстве социальной защиты пояснили, что выделенные средства - только 50 процентов от всей суммы, предусмотренной для семей края в 2023 году.

Семьям, где появился первый ребенок, в течение первых трех лет полагается дополнительное ежемесячное пособие от Социального фонда России. Вдобавок к пособию начисляется единовременная выплата в размере 42240 рублей. За первое полугодие такую выплату получила 1571 семья, что в общей сложности составило 67,4 миллиона рублей.

Семьи, ставшие многодетными, вправе рассчитывать на дополнительные меры поддержки от государства. До достижения ребенком трехлетнего возраста, в случае, если ни один член семьи не имеет доходов больше 41790 рублей, назначается пособие в размере 21120 рублей, которое будет выплачиваться каждый месяц. За первые шесть месяцев 2023 года 8974 семьи ощутили значимость данной поддержки, получив выплаты на 10922 ребенка.

Рождение второго ребенка предполагает получение семьей регионального материнского капитала, который равен 232688 рублям. Подобной мерой поддержки в крае в течение первого полугодия воспользовались 1254 семьи.

Повышение количества семей с детьми осуществляется в том числе с помощью работы с семьями, страдающими бесплодием. За счет средств программы обязательного медицинского страхования желающие пары могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Инициатива показала свою востребованность, ведь с начала 2023 года процедура ЭКО была проведена 651 раз.

Общая сумма средств, предусмотренная для края в рамках нацпроекта «Демография» на 2023 год, составила около 2,9 миллиарда рублей. Из них 2,3 миллиарда - деньги федерального бюджета, 467 миллионов предоставлены бюджетом края, а еще 139,5 миллиона рублей - из Социального фонда России.